Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl 6 Temmuz itibarıyla %28 prime imza attı. Hisse senedi yoğun fonların getirileri ise %160’a yaklaştı. Yatırım fonlarına ilgi de artarken, MKK verilerine göre toplam yatırımcı sayısı ilk yarıda 5,89 milyon kişi oldu. Fon piyasasının portföy büyüklüğü de aynı dönemde 10 trilyon TL’ye oldukça yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Yatırımcıların son dönemde gözdesi olan fonlar, getirileriyle de göz dolduruyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Veri Analiz Platformu’nda yer alan bilgilere göre 30 30 Haziran itibarıyla yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5 milyon 890 bin kişiye ulaştı. Toplam portföy büyüklüğü ise 9 triyon 970 milyar TL olarak gerçekleşti. Hem yatırımcı sayısı hem de portföy değeri rekor seviyelerde seyrediyor.

PROFESYONEL YÖNETİM

Piyasaları, şirket bilançolarını ve ekonomik verileri sürekli takip etmenin ciddi bir uzmanlık, takip ve zaman gerektirdiğini aktaran uzmanlar, “Fon yöneticileri bu süreci yatırımcı adına profesyonelce idare ediyor. Tek bir hisse senedi yerine, fondaki para onlarca farklı hisseye bölünerek değerlendiriliyor. Böylece portföydeki bir şirketin hissesi düşse de diğerleri bu kaybı dengeliyor. Dolayısıyla risk azalıyor” diye konuşuyor.

Getiride borsayı katladılar! İşte en çok kazandıran hisse fonları

SIFIR VERGİ AVANTAJI

Uzun vadede hisse senetlerinin enflasyonun üzerinde getiri sağlama potansiyelinin olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, “Başarılı yönetilen bir hisse fonuna yatırım yapanlar bu hikâyeye de ortak oluyor. Öte yandan mevcut mevzuata göre hisse senedi yoğun fonlarda elde edilen kazançlar %0 stopaja tabi… Yani kazançlardan vergi kesintisi yapılmıyor” görüşünü aktararak, hisse senedi fonlarının avantajlarını sıralıyor.

ALIM SATIMI KOLAY

Hisse senedi fonuna yatırım yapmak isteyenler, banka veya aracı kurumları üzerinden TEFAS’ta işlem gören fonları kolayca alıp satabiliyor. Bu fonların pay bedeli her gün gösterdiği performansa göre değişiklik gösteriyor. Fiyatı çok düşük olan fonlar da mevcut olmakla birlikte, bu durum, küçük bütçelerle bu fonlara ortak olma imkanını da beraberinde getiriyor.

Getiride borsayı katladılar! İşte en çok kazandıran hisse fonları

EN ÇOK GETİRİ SUNAN FONLAR

2026 yılında hisse senedi yoğun fonlara bakıldığında; TEFAS verilerine göre 6 Temmuz itibarıyla en çok prim sunan fonlar şöyle sıralanıyor:

1-Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE): %159,37

2-İş Portföy BİST Teknoloji Ağırlıklı Hisse Fonu (TTE): %68,28

3-Aktif Portföy BİST Halka Arz Şirketleri Hİsse Fonu (HRZ): %60,20

4-Yapı Kredi Portföy BİST Teknoloji Ağırlıklı Hisse Fonu (YHZ): %58,70

5-Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (KHA): %58,03

6-MT Portföy BİST Halka Arz Şirketleri Hisse Fonu (MHF): %53,14

7-Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Fonu (ICZ): %48,51

8-Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Fonu (YHK): %47,52

9-Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Fonu (GRT): %43,60

10-Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (GKV): %42,63

ENDEKSTEN 5 KAT FAZLA GETİRİ…

Aynı dönemde BİST 100 endeksi ise %28 oranında prime imza attı. Geçen yılı 11.261 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, 6 Temmuz’da 14.424 puandan kapanış yaptı.

En fazla getiri sunan fonun, BİST 100’ün 5 kat üzerinde prim elde etmesi dikkat çekerken; ilk 10’da yer alan diğer fonlar da endeksin 1,5-2 katı oranında getiriye koştu.

Önemli Uyarı: Bu içerik TEFAS’ta yer alan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.