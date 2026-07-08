Orta Doğu’daki riskler ve enflasyonist baskılar sebebiyle uygulanan sıkı para politikası, konut finansmanı maliyetlerinde yükselişi beraberinde getirdi. Haziranın son haftasında %2,68 olan en düşük konut finansmanı oranı, 7 Temmuz itibarıyla %2,73’e yükseldi. Katılım bankaları tarafından sunulan konut finansmanı kâr oranları ve 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? Detaylar haberimizde…

Ev hayali kuran binlerce vatandaş, konut finansmanı oranlarında düşüş bekliyor. Orta Doğu’daki riskler ve enflasyonist baskılar sebebiyle uygulanan sıkı para politikası ise, finansman maliyetlerinin bir süredir yüksek seyretmesini beraberinde getiriyor.

TCMB, piyasa fonlamasını marttan bu yana %40 olan koridorun üst bandından gerçekleştiriyor. Piyasalarda yeniden politika faizine dönüş için ise haziran enflasyonu bekleniyordu. Söz konusu veri aylık bazda %0,99 ile beklentilere paralel geldi.

DİKKATLER 23 TEMMUZ’DA

Çekirdek enflasyon göstergelerinin %1,5 ve üzerinde artış sergilemesi, piyasada temkinli duruşu da beraberine getiriyor. Dikkatler TCMB’nin 23 Temmuz’daki PPK kararına çevrildi. %37’de bulunan politika faizi oranında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak piyasa fonlamasının, koridorun üst bandından yavaş yavaş politika oranına doğru çekilebileceği beklentileri ağırlık kazanmaya başladı.

Konutta oranlar yükseldi! 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Para politikasındaki sıkı duruş, konut finansmanı oranlarında da sınırlı yükselişi beraberinde getirdi. Haziranın son haftasında %2,68 olan en düşük konut finansmanı oranı, 7 Temmuz itibarıyla %2,73’e yükseldi. Bu hafta katılım bankaları tarafından sunulan konut finansmanı kâr payı oranları şöyle gerçekleşiyor:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı (%) Vakıf Katılım %2,73 Albaraka %2,80 Kuveyt Türk %2,91 Türkiye Finans %2,95 Dünya Katılım %2,99 Emlak Katılım %3,39

1,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1,5 milyon TL konut finansmanını geri ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı 1,5 milyon TL Finansman Vadesi 120 ay Finansman Oranı %2,73 Aylık Taksit 42 bin 633 TL Toplam Geri Ödeme 5 milyon 115 bin 954 TL

Konutta oranlar yükseldi! 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ

Bu arada açıklanan son verilere göre konut fiyatlarındaki reel düşüş, mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,1'e ulaştı. Türkiye genelinde mayısta satılan toplam konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalışla 93 bin 333 adet olarak hesaplandı. Bayram tatili ve resmî tatil sayısının fazla olması sebebiyle satışlardaki düşüş oranı yüksek gözüktü.

Öte yandan finansman kullanarak gerçekleşen ipotekli konut satışları ise ocak-mayıs döneminde yüzde 25,8 arttı ve 116 bin 801 adede çıktı.