Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. Dün fiyatı artan motorinin litresi bugün bir kez daha arttı. Zamla birlikte bazı şehirlerde motorinin fiyatı 70 lira sınırına dayandı. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 70 dolara kadar düşen brent petrolün yeniden 76 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zamlar geliyor.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM

Dün motorinin litre fiyatında 1 lira 31 kuruş artış olmuştu. Petroldeki yükselişin devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi. Bugün (8 Temmuz) itibarıyla motorinin litresi 76 kuruş daha zamlandı.

Petrol yükseldi, akaryakıta peş peşe zam! Litresi yeniden 70 lira sınırında

MOTORİN 70 LİRA SINIRINDA

Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 67-68 lira seviyesine, Doğu'daki şehirlerde ise 69 lira seviyelerine yükseldi.

8 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.87 66.78 31.19 İstanbul Anadolu 62.72 66.63 30.59 Ankara 63.84 67.90 31.19 İzmir 64.12 68.17 30.99

EN PAHALI YAKIT HAKKARİ'DE

Son zamla birlikte Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı il olan Hakkari'de motorinin litresi 69 lira 63 kuruşa çıktı. Kentte benzin ise 65.47 liraya satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.