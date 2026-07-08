Hürmüz Boğazında ticari gemilerin saldırıya uğraması ve ABD-İran arasındaki çatışmaların başlaması Orta Doğu’da tansiyonu yeniden yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 76,60 dolarla son 2 haftanın zirvesini test etti. Fiyatlarda bugün de ilk saatlerde 76 dolara yakın seyir devam ederken; sadece dün gerçekleşen yüzde 5,5’lik yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da ABD-İran arasında varılan anlaşma ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte hızla irtifa kaybeden petrol fiyatları, geçen hafta perşembe günü 70,15 dolara kadar gerilemiş ve 4 ayın en düşük seviyelerini görmüştü. Ardından fiyatlarda 70,50-72,50 dolar bandında zayıf ve yatay bir seyir takip ediliyordu.

ORTA DOĞU’DA TANSİYON

Ancak bölgede dün tansiyonun yeniden yükselmesi petrol fiyatlarına yansıdı. Katar'a ait bir LNG taşıyıcısı ve Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradı. ABD ordusu da İran'a yeni hava saldırıları düzenledi ve ülkenin küresel piyasalarda ham petrol satmasına izin veren muafiyeti iptal etti.

İKİ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Son çatışmalar, ABD-İran barış anlaşmasını riske attı ve petrol arzı için hayati önem taşıyan su yolundaki endişeleri yükseltti. Pazartesi işlemlerini 72 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,46 gibi yüksek bir primle 75,93 dolara yükseldi. Petrol, gün içinde 76,60 doları da test ederek son 2 haftanın zirvesini gördü.

Petrol 2 haftanın zirvesinde! Akaryakıt fiyatına zam var mı?

FİYATLAR 76 DOLARA YAKIN

Petrol, bugünkü ilk işlemlerde de 76 dolara yakın seyrini koruyor. Bu arada İran, gemi saldırılarının sorumluluğunu üstlenmezken; Katar, Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarındaki son tırmanış; OPEC Grubunun üretim kotalarını artırması, Orta Doğu’daki üretici ülkelerin vanaları açması ve yeniden arz fazlası beklentilerinin konuşulmaya başlandığı bir dönemde gerçekleşti.

“ENDİŞELER YÜKSELDİ”

Analistler, “Orta Doğu'da birikmiş olan arzın piyasaya sürüleceği beklentisi petrolde ciddi fiyat düşüşlerine sebep oldu. Ancak son saldırılar, küresel enerji arzının beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği endişelerini yeniden gündeme getirdi” diyerek; ABD ve İran arasındaki ateşkesin bozulmaması ve Boğazın tamamen kapanmamasının, petroldeki yükselişi şimdilik sınırlı tuttuğunu aktarıyor.

Petrol 2 haftanın zirvesinde! Akaryakıt fiyatına zam var mı?

DİKKATLER AKARYAKITTA

Son yükseliş sonrası iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Dün gelen fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 76 kuruş artmış ve 66,76 TL’ye yükselmişti. Benzinin litresi ise 62,87 TL’den satılıyor. Sektör temsilcileri, petrolde 75 dolar ve üzerinde kalıcılık halinde bunun pompa fiyatlarına da yansımasının söz konusu olabileceğini aktarıyor.

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