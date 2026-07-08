Huawei, Türkiye'deki ilk fiziksel mağazasını İstanbul Marmara Forum AVM'de açtı. Akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere kadar birçok ürünün yer aldığı mağazada teknik servis hizmeti de sunulacak.

Huawei, Türkiye’deki ilk fiziksel mağazasını İstanbul Marmara Forum AVM’de hizmete açtı. 110 metrekarelik alanda hizmet verecek olan mağazada ürün satışının yanı sıra teknik servis desteği de verilecek.

Mağazanın açılışında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Perakende Operasyonları Direktörü Cenk Varol, “Dijitalleşmenin ve e-Ticaret’in zirvede olduğu bu dönemde fiziksel perakendeye yatırım yapıyoruz; çünkü kullanıcılarımızın ürünlerimize dokunmasını istiyoruz. Tüketicilerimizin sesini doğrudan dinlemek bize rehberlik edecek” dedi.

Marmara Forum birinci katında yer alan mağazada akıllı telefonlardan bilgisayarlara, tabletlerden giyilebilir teknolojilere kadar ürünler satışa sunuluyor. Ayrıca, dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate XT, yeni nesil MateBook Fold ve WATCH Ultimate Design modelleri de ziyaretçilerle buluşuyor.

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