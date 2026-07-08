Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı ile geleceğin savunma teknolojilerine 5 milyar dolar destek sağlanacak. Çağrı kapsamında yüzde 60’a varan vergi teşviki, yüzde 20’ye varan hibe desteği, yatırım arazisi tahsisi, kamu alım ve istihdam desteği verilecek.

Ankara’da NATO Zirvesi devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen “HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı”nı duyurdu. NATO’nun savunma teknolojilerinin seri üretime kazandırılmasını önceliklendiren çağrı kapsamında, yatırımcılara toplam 5 milyar dolarlık destek sağlanacak.

Çağrı ile yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakan Kacır çağrı ile ilgili olarak “İnovasyon şart, ancak tek başına yeterli değil. İnovasyon, ancak sanayileşme ile gerçek bir stratejik güce dönüşür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı’nı başlatıyoruz. Kapsamlı yatırım teşvik programımız HIT-30 kapsamında, geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara kapsamlı bir destek paketi sunacağız. HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı, yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Avrupa’nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır” dedi.

Çağrı kapsamında:

●Yüzde 60’a varan vergi teşviki

●Kamu alım desteği

●İstihdam desteği

●Yüzde 20’ye varan hibe desteği

●Kamu test ve doğrulama altyapısına erişim

●Yatırım arazisi tahsisi

●Yatırımın %70’ine kadar uygun finansman sağlanacak

Haberle İlgili Daha Fazlası