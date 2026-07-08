Siyah beyazlılar Alman kaleci Alexander Nübel ile Doğan Alemdar’ı aynı gün renklerine bağladı. Altyapıdan bu yana 13 yıldır Beşiktaş formasını giyen Ersin’e veda edilecek…

Beşiktaş, kaleci rotasyonunda köklü bir değişime gitti. Siyah beyazlılar, Doğan Alemdar’ın ardından Alexander Nübel transferinde de mutlu sona ulaştı.

11,5 MİLYON AVRO

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve 13 yıldır siyah beyazlı formayı giyen, 2020-21 sezonunda yaşanan şampiyonlukta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu ile yollar ayrılacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Schalke’de geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel için siyah beyazlıların bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih’e 6,5 milyon avro ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca yapılan anlaşmada 5 milyon avroluk da bonus maddesi olduğu belirtildi.

Doğan Alemdar

DÖRDER YILLIK İMZA

Kayserispor’dan Fransız kulübü Rennes’e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken geleceğin yıldız kalecileri arasında gösterilen 23 yaşındaki Doğan Alemdar da siyah beyazlılarda 1 numarayı kapmak için Nübel ile amansız bir yarışa girecek. Beş yıllık Fransa macerasının ardından geçen sezon 1,2 milyon avroya Başakşehir’e geçen Doğan Alemdar, siyah beyazlılarda genç yerli kaleci geleneğinin devamı olacak. Beşiktaş, Doğan Alemdar için Başakşehir’e 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinin ardından her iki oyuncuyla da dörder yıllık sözleşme imzalanacak.

NEUER’İN ARKASINDA YAŞLANDI

Alexander Nübel, geçen sezon 46 resmî maçta görev yaptı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla oynadı. 29 yaşındaki oyuncu dünya yıldızı Manuel Neuer’den forma fırsatı bulamadığı için son beş yılını Monaco ve Stuttgart’ta kiralık olarak geçirdi.

Alexander Nübel

RENNES PAY ALACAK

Doğan Alemdar, 2021 yılında Kayserispor’dan 3,74 milyon avro bonservis bedeliyle Rennes’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Başakşehir, genç kaleciyi Fransız ekibinden 1,2 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken, anlaşma gereği Rennes’in oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay alma hakkı bulunuyor.

ANLAŞMA TAMAM: TROSSARD İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş, Arsenal’in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ın transferi için İngiliz deviyle 18 milyon avro + 2 milyon avro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusunun menajerinin son görüşmeleri yapmak için İstanbul’a geleceği öğrenildi. Dünya Kupası’nda Belçika ile yoluna devam eden Trossard, herahngi bir pürüz çıkmazsa kupa sonrasında imza atacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası