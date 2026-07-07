Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da geçiren Cenk Tosun, 2026-2027 sezonunda TFF 1'inci Lig'de top koşturacak.

Yeni sezonda Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

Cenk Tosun'un, 3 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası var.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

CENK TOSUN'UN KARİYERİ

Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, Gaziantepspor formasıyla Süper Lig’de boy gösteren Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 3 defa Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası kazandı ve 1 defa "Yılın Futbolcusu" seçildi. Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen oyuncu, Süper Lig’de 302 maçta 106 gol, 47 asist yaptı. Cenk Tosun, Premier Lig’de 55 maça çıktı ve 10 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren yıldız forvet, A Milli Futbol Takımı ile 53 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası