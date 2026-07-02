TFF 1'inci Lig takımlarından Sarıyer, son olarak Süper Lig ekibi Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul temsilcisi Sarıyer, Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca'nın transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Efecan Karaca

"YUVANA HOŞ GELDİN"

TFF 1'inci Lig kulübünün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.

Sarıyer ile sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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