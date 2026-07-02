İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'den ayrıldı, 1'inci Lig'e gitti: Herkes gün olur evine döner
TFF 1'inci Lig takımlarından Sarıyer, son olarak Süper Lig ekibi Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
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Spor az önce
Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan Efecan Karaca'yı kadrosuna kattı.
- Sarıyer, Efecan Karaca'nın transferini resmi hesaplarından duyurdu.
- Kulüp, Efecan Karaca'yı 'Yuvana yeniden hoş geldin' mesajıyla karşıladı.
- Efecan Karaca, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 25 maçta görev aldı.
- Oyuncu, geçtiğimiz sezon 1 asistlik skor katkısı sağladı.
İstanbul temsilcisi Sarıyer, Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca'nın transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı.
"YUVANA HOŞ GELDİN"
TFF 1'inci Lig kulübünün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.
Sarıyer ile sözleşme imzalayan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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