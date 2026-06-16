Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulübün Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine katılan Başkan Enes Çelik, "Göğüs sponsor anlaşmamızın yıllık getirisi 70 milyon TL" dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren Bursaspor, 2026-2027 sezonunu kapsayan ve yıllık 70 milyonluk TL getirisi olan forma göğüs sponsorluğuk anlaşmasına imza attı.

Bursaspor, 2024-2025 sezonunda TFF 3'üncü Lig 1. Grup'ta, 2025-2026 sezonunda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta da zirvde yer aldı.

"SON 2 YILDAKİ BAŞARININ EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ SPONSORLAR"

Organizasyonda konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bursaspor, iyi gününde de kötü gününde de yüz binlerce gencin, çocuğun ve taraftarın gönlünde yer edinmiş, şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Bursaspor’un son 2 yılda yazdığı hikâyenin en önemli aktörlerinden biri de sponsorlarıdır. Metro istasyonlarında, tanıtımlarımızda, stadyumumuzda yerlerini aldılar. Şimdi de göğüs sponsorluğu ile desteklerini bir adım daha ileri taşıyorlar. Belki şu an tam olarak farkında değiliz ama Bursa bir hikâye yazıyor. Dört milyonluk bir şehir, birlik ve beraberlik içerisinde önemli bir başarı hikâyesi oluşturuyor. Bu hikâyenin başından sonuna kadar yanımızda olan simge isimlerden biri oldular. Üstelik bunu sadece sözde değil, gönülden ve yürekten yaptılar. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. 2026-2027 sezonunu kapsayan ve Bursaspor’umuzun başarılarıyla uzun yıllar devam etmesini arzu ettiğimiz sponsorluk anlaşmamızın, stat isim sponsorluğunda yakaladığımız başarıyı göğüs sponsorluğunda da sürdürmesini temenni ediyorum. Göğüs sponsor anlaşmamızın yıllık getirisi 70 milyon TL'dir" şeklinde konuştu.

"BURSA BİRLİKTE BAŞARMANIN ŞEHRİ"

Bursaspor'a sponsor desteği olan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Bugün burada, ortak değerlerimize duyduğumuz inancı, Bursa’ya olan bağlılığımızı ve geleceğe birlikte yürüme irademizi göstermek için bir aradayız. Matlı Grubu çatısı altında yeniden yükselen Yörsan için Bursa yalnızca bir şehir değil; değerlerine sahip çıkan, emeği, heyecanı ve ortak hafızasıyla bizim için çok özel bir merkezdir. Bursa; çalışkanlığın, dayanışmanın, üretimin, aile bağlarının ve birlikte başarmanın şehridir. Bugün Bursaspor ile kurduğumuz bu iş birliği de yalnızca bir sponsorluk anlaşması değildir. Bu birliktelik, sadece sofralara değil; şehirlerin ortak değerlerine, toplumsal heyecanlarına ve ortak hayallerine dokunan bir marka anlayışının güçlü bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

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