TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, 1'inci Lig'e yükselmeyi garantileyen Bursaspor, gelecek sezon için satışa çıkardığı 39 bin kombine biletin tükendiğini duyurdu. Yeşil-beyazlılar, "Türkiye'deki tüm profesyonel lig kategorilerinde şampiyonluk yaşayan tek kulüp" unvanını taşıyor.

Bursaspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek, 1'inci Lig'e yükselmeyi garantiledi.

"YENİ SEZON KAPALI GİŞE"

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon kapalı gişe. 39 bin kombine. Teşekkürler büyük Bursaspor taraftarı. ifadeleri kullanıldı.

"BU YOLCULUK EN ALT LİGDEN LİGLERDEN BAŞLADI"

Başkan Enes Çelik, paylaşımında Bursaspor'un 3'üncü Lig şampiyonluğu, 2'nci Lig şampiyonluğu, 1'inci Lig şampiyonluğu ve Süper Lig'de şampiyon olduğunu ve Avrupa’da mücadele ettiğini hatırlattı.

Görevdeki 2 yıllık sürede sportif hedeflerinin yarısını taraftarın ciddi desteğiyle tamamladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

3'üncü Lig'den itibaren kombinelerini yenileyen ve bu sene kalan kombineleri de satın alan, yani bizimle bu yolculuğa en alt liglerden başlayan vefakar taraftarlarımız kulübümüzün Süper Lig'deki ve Avrupa'daki başarılarını da görmeye öncelikle hak sahibi olacaklar. 3 gün verilen emekler neticesi oluşturulan koreografi için uğraşan tribün emekçisi kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. İlk 2 yılımızda tam anlamıyla tüm Bursa'nın takımı, bundan sonraki yıllarda ise inşallah Türkiye'nin takımı Bursaspor'u izleyeceğiz.

