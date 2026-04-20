Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Eroğlu, Gülistan’ın SIM kartını, ihraç polis memuruna valinin talimatı ile verdiğini söyledi. Eroğlu “Vali beyin talimatıyla Gökhan Ertok ile görüştüm. O da bana iki ayrı konum attı. Vali beyin ‘Gidin bir bakın şu konumlara' demesi üzerine iki ayrı günde gittim” dedi. Eroğlu, gizli tanığın ‘Valinin oğlu öldürdü, koruması gömdü’ iddiasını ise “Hiçbir şekilde ceset gömmek ve bunun için keşif yapmak suçlamasını kabul etmiyorum” diyerek reddetti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

“TALİMATI VALİ VERDİ”

Şükrü Eroğlu, Gülistan Doku'nun yedek SIM kartını ihraç polis memuru Gökhan Ertok'a dönemin valisi Tuncay Sonel’in talimatı ile verdiğini açıkladı.

Gülistan Doku

“BUNU GÜRKAN'A GÖNDER DEDİ”

Sonel “Vali bey bizzat kendisi yarım A4 zarfını bana Ankara'ya gönderilmek maksadıyla verdi. Zarfta bir şey yazmıyordu. Sonrasında bana ‘Bunu Gürkan'a gönder' dedi. Ben de ‘Sosyal medya Gürkan' diye kayıtlı şahsa göndermek üzere teslim aldım. Diğer koruma veya şoför arkadaşlarımdan birine vererek bir arkadaşa verdim. İsmini şu an sizden öğrendiğim ve kendi hesabımdan valinin talimatıyla öncesinde de harçlık gönderdiğim kişinin dekontlarda isminin Gökhan Ertok olarak geçtiğini öğrendim. Fakat halen rehberimde ‘Sosyal medya Gürkan' diye kayıtlıdır.

“GÜLİSTAN’IN SIM KARTI OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Zarfın içinde ne olduğunu daha sonra öğrendiğini belirten Şükrü Eroğlu “Vali bey bana aynı gün zarf içerisinde kayıp kız Gülistan Doku'nun SIM kartı olduğunu, son sinyalinin neresi olduğunu, içerisinde ne olduğuna bakması maksadıyla gönderdiğini söyledi. Bu SIM kartı ben diğer koruma arkadaşa verdikten sonra hatırladığım kadarıyla otobüsle Gökhan'a gönderimini sağlamıştım. Gönderdiğim zarfla ilgili vali bey ‘Ne oldu, SIM karta bakabildi mi, sinyal falan var mı' tarzında şeyler sorunca ben de Gökhan'ı arayıp hatırladığım kadarıyla 'Bakabildin mi, en son sinyal nerede alınmış?' tarzında sordum. O da bana ‘Bakıyorum, zaten rapor haline getirip göndereceğim' dedi.

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel

“İKİ AYRI KONUM ATTI”

Validen bir talimat daha aldığını belirten Eroğlu, şunları anlattı:

Vali beyin talimatıyla Gökhan Ertok ile görüştüm. O da bana iki ayrı konum attı. Bunun üzerine vali beye bilgi verdim. Onun ‘Gidin bir bakın şu konumlara' demesi üzerine tekrar Gökhan Ertok'u arayarak bilgi istedim. Bana ‘Telefonun en son sinyali bu iki konumdan gelmiş, bir oralara bakın' dedi. Bunun üzerine hangi araçla gittim hatırlamıyorum ama ya gri Santa Fe ya da koruma aracı ile iki ayrı günde, birinde akşam, birinde gündüz olmak üzere yanımda iki seferde de Akın Gül ve Emre Başel vardı.

Konumlardan birinin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Öğretmenevi'nin Elazığ istikametinde yolun alt tarafında suya yakın bir bölge olduğunu belirten Eroğlu “Bu noktaya gittiğimizde akşamdı. Araçtan inip etrafa bakındık ve döndük” dedi.

“WHATSAPP KAYDIM DURUYOR”

Eroğlu, ikinci konuma dair şunları anlattı:

Tunceli-Kovancılar yolu üzeri Uzunçayır Barajı üzerindeki Köprü Karakolu'nun karşısında bulunan Kovancılar istikametine doğru köprüye girmeden sol taraftaki toprak yola girdik, yaklaşık 200-300 metre falan ilerledik, ormanlık değil, açık alandı. 5 dakika oralara bakındık. Sonra vali beyi arayıp, 'Bir şey yok sayın valim' dedikten sonra o da ‘Tamam' dedi ve biz de dönüşe geçtik. Görüşme, gönderilen konumlar ve WhatsApp yazışma kaydım halen telefonumda duruyor.

Tuncel Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel

DARALTILMIŞ BAZ RAPORUNU REDDETTİ

Şükrü Eroğlu, dosyadaki gizli tanığın ‘Valinin oğlu öldürdü, koruma polisi de Gülistan’ın cesedini gömdü” iddiasını ise reddetti. Eroğlu’na telefonunun daraltılmış baz raporuna göre 13 Ocak 2020 günü saat 11.34-13.46 arası Doku'nun cesedinin bulunduğu iddia edilen Pertek Koçpınar köyünü de içine alan bölgede sinyal verdiğinin tespit edildiği söylendi.

“GEÇTİYSEM VALİ BEYLE GİTMİŞİMDİR”

Eroğlu'na bu bölgeye neden gittiği sorusuna “Bu köye kesinlikle hiç gitmedim ama bilmediğim halde program gereği o bölgeye gittiysem ya da geçtiysem ekipçe ve vali beyle birlikte gitmişimdir. Hiçbir şekilde ceset gömmek ve bunun için keşif yapmak suçlamasını da asla kabul etmiyorum" cevabını verdi.

Soruşturmada tutuklanan isimler şöyle;

Ad Soyad Görevi / Bağlantısı Gökhan Ertok Eski polis Erdoğan Elaldı Eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Celal Altaş Nurşen Arıkan Ferhat Hanedan Güven Doku Zeinal Abakarov Doku'nun erkek arkadaşı Cemile Yücer Doku'nun erkek arkadaşının annesi Engin Yücer Eski polis olan üvey baba Şükrü Eroğlu Valinin koruma polisi Tuncay Sonel Mustafa Türkay Sonel Tuncay Sonel'in oğlu

GİZLİ TANIK NE DEMİŞTİ?

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde Gülistan'ı kafasından vurarak öldürdüğünü, Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucunun genç kızın cesedini gömdüğünü öne sürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası