CHP’de iç kriz büyüyor. Genel merkez ve Meclis’te yapılan iki ayrı grup toplantısı öncesinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i destekleyen gruplar TBMM önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, birbirlerine karşı sert sloganlarla tepki gösterdi. TGRT Haber’e konuşan CHP’li Gürsel Tekin dün yaşanan görüntülerin ilk ve son olduğunu söyledi.

BERAT TEMİZ- CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında başlayan liderlik mücadelesinde gözler dün TBMM’de yapılacak grup toplantısına çevrilmişti. Her iki isim de grup toplantısında kürsüye kendisinin çıkacağını söylüyordu. Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde, Özel’in de Meclis’te konuşmasıyla düğüm çözülürken bu defa da, haftaya yine benzer görüntüler yaşanıp yaşanmayacağı tartışılmaya başlandı. TGRT Haberde konuşan CHP’li Gürsel Tekin dün yaşanan görüntülerin ilk ve son olduğunu söyledi.

“YDK TOPLANABİLİR”

Tekin, bu yöndeki soruya, “Hayır hayır… İlk ve son olacak. Sayın Genel Başkanımızın sabrına hayranız. Kişiliği karakteri bu. Bir sorunun oluşturulmaması konusunda sürekli Sayın Kılıçdaroğlu taviz verdi. Ne yazık ki arkadaşlarımız bugüne kadar bir adım atamadılar. Yani mesela, ilk geldiği günden itibaren Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimseye çağrıda bulunmadı.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

Dedi ki; ‘Sadece milletvekillerimiz ve parti mercilerimiz gidip genel merkezde parti yöneticilerine konuşsun.’ Ama ne yazık ki parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz kendi partilerine giremediler, içeri sokulmadılar. Sonra da yaşanan sorunları hep beraber gördük. Bu ilk ve son olacak. Bir daha böyle bir sorun yaşanmayacak” cevabını verdi.

Tekin, Meclis’teki gerginliğin ardından YDK toplantısının yapılacağı iddiaları hakkında da “Oluşan fiilî durumdan dolayı hem MYK hem de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplanabilir. Toplantı olmadan yorum yapamam. Bir toplantı olacak bugünün değerlendirilmesi için. Çıkacak kararları bekleyeceğiz” dedi.

Milletvekillerinin tarafı iki ayrı grup toplantısıyla netleşmiş oldu. Özgür Özel’in Meclis’teki konuşmasını 98, Kılıçdaroğlu’nun genel merkez açıklamalarını 23 milletvekili takip etti. Her iki tarafa gitmeyen vekil sayısı da 17 oldu.

“KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ”

Öte yandan Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özel ise Meclis’te yaptıkları konuşmada birbirlerini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriliyorum. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim” diye konuştu.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

ÖZEL’E VESAYET ELEŞTİRİSİ

Özgür Özel’in yurt dışındaki temasları sırasında yardım talep ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hiçbir CHP genel başkanı, yurt dışına gidip ‘Bize niye yardım yapmıyorsunuz’ diyemez” ifadelerini kullandı. Özel’in İmamoğlu’ndan talimat aldığı iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, “CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında siyaset yapmaz. Hiç kimse talimat alıp, genel başkan düzeyinde, onu meydanlarda dillendirmez. Genel başkan yapar bunu” açıklamasında bulundu.

İHRAÇ SİNYALİ

Mutlak butlan davasına da ilk kez değinen Kılıçdaroğlu, ihraç sinyali verdi. Kılıçdaroğlu, “Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu!

Onun hesabını soracağız. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz” dedi.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

Kurultay tartışmaları hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Benim koltuk derdim yok. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Kurultayı toplayacağım, endişe etmeyin. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağım. Elbette genel başkanımızı oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak, dolarlar havada savrulmayacak” diye konuştu.

HAKKIM HELAL DEĞİL

Özgür Özel ise Meclis’te yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapma kararına tepki göstererek “Ferdi’nin ölüm yıl dönümünde bize bunları yapanlara, o kararı alanlara, aldıranlara, o karara uyanlara, hem de genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkım, helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

FETÖ İDDİALARINA CEVAP

Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ” sözlerini hatırlatan Özel, “CHP’ye ‘paralel yapı’, ‘FETÖ’ ya da ‘hırsız’ iftiralarını atarak yok ‘arınacağız’ yok ‘atacağız’ yok ‘satacağız… Buna teslim olursak CHP olmaktan çıkarız. Önüne geleni FETÖ’cü ilan eden dille, her direnişe ‘ayaklanma’, ‘sokak çağrısı’ diye bakan sığ anlayışın terminolojisini CHP’de görev yapmış kimseye yakıştırmam” açıklamasını yaptı.

DÜN NELER YAŞANDI?

Grup toplantısı için Özel cephesinin 4400, Kılıçdaroğlu tarafının ise 1400 kişilik ziyaretçi listesi oluşturduğu öğrenildi. Sabah saat 08.00 itibariyle Meclis’in giriş kapıları önünde toplanan taraflar karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu destekçileri “Rüşvetçi Özgür”, “FETÖ’cü Özgür”, “Hırsız İmamoğlu”, Özel yanlıları ise “Hain Kemal”, “Özgür gelecek, özgür Türkiye” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.

Zaman zaman iki tarafın destekçileri arasında arbede yaşandı. Meclis girişinde yaşananların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, güvenlik riski nedeniyle CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Kurtulmuş, tarafından Genel Başkanlığa ve Grup Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza iç tüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır” denildi.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

YAVAŞ DEVREYE GİRDİ

Saatler 13.30’a yaklaştıkça kürsüye kimin çıkacağı tartışmaları da devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, taraflar arasında müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak “Yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Meclis kapısında kapışan CHP'liler birbirine böyle seslendi: Hain Kılıçdaroğlu, Fetö’cü Özgür

Dakikalar sonra grup toplantısı için Meclis’e gelmeyeceği duyurulan Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın çağrısına cevap vererek, iç karışıklık oluşturma çabalarının sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir” dedi. Partilileri saat 14.00’te genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, grup toplantısını burada yapacağını duyurdu.

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