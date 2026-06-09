CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içinde disiplin sürecinin başlayacağını belirterek, tüzük ve parti hukukuna aykırı hareket eden isimlerle ilgili yarın yapılacak MYK toplantısında adım atılabileceğini söyledi. Tekin ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki bazı bilgi ve belgeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşabileceğini öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında parti içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, hem disiplin süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki dönemde atabileceği adımlara ilişkin görüşlerini paylaştı.

"KILIÇDAROĞLU ELİNDEKİ BELGELERİ PAYLAŞABİLİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan süreci uzun süre sessiz ve uzlaşmacı bir şekilde yönetmeye çalıştığını savunan Tekin, "Kemal Bey butlan sürecinden itibaren dikkat ederseniz daha sessiz daha sakin götürmeye çalıştı. Çünkü Kemal Bey'in bütün uğraşı kırmadan dökmeden bu meseleyi çözebilmekti. Çok uğraş verdi. Yani kamuoyuna yansımayan birçok uğraşları oldu" dedi.

"Ne yazık ki hiçbirisinden sonuç alamadı" diyen Tekin, "Ve elindeki belgelerin, bilgilerin bir kısmını ben de biliyorum. Sonuç itibariyle Kılıçdaroğlu bugün çok yüksek tonda büyük laflar eden arkadaşlarımızın hepsinin mimarı. Bilmez olur mu yani kimin ne olduğunu ne olmadığını? Aynı zamanda doğal olarak da genel başkanlara bilgi akışı da geliyor, bütün siyasi partilerin genel başkanı. Şimdi ve günün sonunda işte ilk günde bayramlaşmada bir kısmını ifade etti. Ama önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu tıpkı o 2008-2009 yıllarındaki çok önemli dosya furyalarının olduğu dönemden görebilirsiniz. 'Babamın oğlu da olsa gereğini yapacağım' demenin somut delillerini ve belgelerini tek tek kamuoyuyla paylaşacak" ifadelerini kullandı.

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"MYK'DA GEREĞİ YAPILACAK"

Parti tüzüğüne ve parti hukukuna aykırı davranışlarla ilgili süreçlerin başlayacağını belirten Tekin, disiplin mekanizmasının işletileceğini söyledi.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Parti hukukuna uymayanlar için yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında hiç tereddütsüz gereği yapılacaktır. Büyük olasılıkla yarın MYK'da sevkler ve ihraçlar resmi olarak gündeme gelir. Tabii listede kimlerin olacağını henüz detaylıca bilmiyorum ama buradaki süreçlerin ardından dosyalar perşembe günü Parti Meclisi'ne (PM) sunulacaktır. Nihai kararı tamamen Parti Meclisi verecektir."

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