Gazeteci Mehmet Faraç, TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında CHP’deki liderlik krizine ve Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in stratejilerine sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu için "Bu olayı Silivri körüğüyle oradan körükleyen, kendi geleceğini buraya bağlamış bir siyasetçi var" ifadelerini kullanan Faraç, "Kılıçdaroğlu bu suyu baştan kesmek zorunda" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in aynı gün farklı zeminlerde yaptığı konuşmalar, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı.

Gazeteciler Mehmet Faraç ve Oğuz Polatbilek, programda önemli açıklamalarda bulundu.

PARTİNİN ADI TAM YOL İLERİ Mİ?

Gazeteci Oğuz Polatbilek, Ekrem İmamoğlu'nun duruşma sırasında kullandığı ifadeye dikkat çekip şunları söyledi:

"Tek bir şey söyledi, duruşma sırasında: Tam yol ileri. Daha önce biliyorsunuz İBB'nin bazı afişlerinde getirilmişti gündeme, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı bir slogan diye tartışma konusu olmuştu. Ama belli ki Ekrem Bey'in çok hoşuna gitmiş. Tam tünelde "jandarma beni ittirdi" krizi var ya, o sırada bunu söyledi. "Tam yol ileri" dedi ve aşağı indi. Partinin adı o mu? Bilmiyorum. Partinin sloganı bu olabiliyor.

"SİLİVRİ KÖRÜĞÜYLE SİYASET YAPIYORLAR"

Gazeteci Mehmet Faraç ise Ekrem İmamoğlu ve ekibinin izlediği stratejiye sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu’nun kendi siyasi geleceğini adliye salonlarındaki direnişe bağladığını belirten Faraç, ilçe örgütlerinden halen "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu" mesajları atılmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Mehmet Faraç: İmamoğlu kaderini bu direnişe bağlamış

Faraç, "Bu olayı Silivri körüğüyle oradan körükleyen, kendi geleceğini buraya bağlamış bir siyasetçi var. Siyasi hayatı bitmiş, diploması gitmiş, planları suya düşmüş. Kılıçdaroğlu bu suyu baştan kesmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti içi iletişim süreçlerine dair değerlendirmeler de gündeme geldi. Faraç, partinin yönetim tarzı ve siyasi stratejisi üzerinden eleştirilerde bulunurken, CHP tabanındaki hareketlilik ve olası kırılmalara dikkat çekti.

Faraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ben CHP'nin bölünmesine karşıyım. 1945'ten bu yana, CHP'den kopup 12 parti kurulmuş. Neredeler? Hiçbiri yok. Adları sanlarını bilmiyorum.

Gazeteci Mehmet Faraç: İmamoğlu kaderini bu direnişe bağlamış

Ben CHP'nin bölünmesini istemiyorum. Muhalefetin de demokratik siyaset içerisinde iyi konumlanması gerekiyor. Yol gösterici olması gerekiyor. Arkadan ittirmesi gerekiyor iktidara. Bazen uyarılar yapması gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmayan bir CHP var.

Son özellikle 2,5 -3 yıldır bu operasyonlardan önce Ekrem İmamoğlu'nun bir stratejisi var. Seçime daha 5 sene var. Çıktı ben "Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi. İstanbul'un içerisine çivi çakmamışsın. Ya ben sana diyelim ki oy verdim. Ben sana Cumhurbaşkanı adayı ol diye mi oy verdim?

Gazeteci Mehmet Faraç: İmamoğlu kaderini bu direnişe bağlamış

Özgür Özgür böyle duruyor adamın önünde ya. Ya böyle bir genel başkan olur mu ya? Sen tavuk sevenler derneği başkanı olamazsın. Bak CHP'yi bu kadar yakından tanıyorum. Bir Baykal öyle duramaz. Bir Karayalçın hiç duramaz.

"ÇEKİN GİDİN"

Sen genel başkansın ya. Lider olsa o partiyi çeker çevirir. İhaleyle gelmiş oraya. Taşeron firma. Bak taşeron firma diyorum.

Ben partinin bölünmesine karşıyım. Ama şu an ne diyorum biliyor musun? Ya Allah için çekin gidin. Kurun partinizi. Kurun gidin.

Bugün bakın o 6 tane beldedeki seçim sonucu zaten korkunç bir tokattır. Bugün 4 bin kişi başvurmuş. Türkiye'de zaten CHP tabanı Özgür Özel'i haklı görse meclisin önüne 1 milyon kişi gelirdi. CHP tabanı kumpanya seyrediyor ama sonra kime tokadı vuracağını çok iyi bilir"

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