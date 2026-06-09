CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde grup toplantısında konuştu. Arınma çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hep iyi niyetli davrandım, bu niyetim istismar edildi. Ama bir noktaya kadar! O noktaya gelince 'kusura bakmayın' deyip kesip atacağız" dedi.

CHP'deki grup toplantısı krizi sona erdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkezde konuşma yapacağını açıklarken, sabah saatlerinde Meclis'e gelen Özgür Özel de saat 13.30'da kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu ise tam saatinde genel merkezde konuşmasını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Asla sizler utandırmayacağım. Hakkı, adaleti ve hukuku her yerde savunacağım. Ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz, bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye'nin, bölgenin sorunlarına çözüm üreten tek parti CHP'dir.

Kurultaylarımız düşünce özgürlüğünün olduğu kurultaylardır. Bir şenlik kurultayıdır. Kurultaylarımızda para, çıkar olmaz.

"KİRLİ OLANLARDAN ARINACAĞIZ"

Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Özveriyle çalışacağız, çıkar için çalışmayacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver... Böyle bir şey olamaz! İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar! Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı.

Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım etmiyorsunuz' diyemez! Bu topraklardan Yunanı, Fransızı kovalamış olan bu partinin evlatları nasıl da yurt dışına gidip yardım isteyebilir. Emperyalizme karşı mücadelede Türkiye tüm milletlere örnektir.

CHP vesayet kabul etmez, vesayet altında siyaset yapmaz. Kimse talimat alıp meydanlarda dile getirmez, genel başkan söyler bunu! Ahlaki değerlerimiz tartışma konusu olmuşsa oturup düşünmemiz lazım. Bunları yeniden inşa etmek zorundayız. Ne gerekiyorsa yapacağım!

"PAYVONDA PARA ALANLARA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ"

Önyargılı olmayacağım... Mutlak butlan davasını bu partinin başına edenlerden hesap sormazsam namerdim! Ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Rahmetli babam "Oğlum sen doğru dur, eğri duran belasını bulur' derdi. Ben hesabımı veremezsem, karşı tarafa hesap soramam. O yüzden ben eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz.

Hesap vermek onurlu bir iştir, onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmazlar. Bir kişi hesap vermekten kaçıyorsa orada bir karanlık nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır.

"O NOKTAYA GELİNCE KESİP ATACAĞIZ"

İsterdim ki bugün bu konuşmayı TBMM'de yapalım. Ama gerilim oldu, gönül birlikteliğimiz var. Hiç endişe etmeyin. Hep iyi niyetli davrandım, zaman zaman bu niyetim istismar edildi. Ama bir noktaya kadar! O noktaya gelince 'kusura bakmayın' deyip kesip atacağız.

Beraber, sizin iradenizle güzel işler yapacağız. Ankara'da Kemal ağabeyiniz, Kemal babanız var. Unutmayın. Gençler; derinlikli düşünün. Trollerin oyunlarına, gazına gelmeyin. Sorgulamayı öğrenin.

3 noktada değişim yapacağız:

- Arınma ve temiz siyaset

- Ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma

- Tahribatların düzeltilmesi

"KURULTAY YAPACAĞIZ"

Kurultayı da toplayacağım kimse merak etmesin. Erdemli bir şekilde genel başkan seçeceksiniz. Kimse kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Endişe etmeyin!"

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