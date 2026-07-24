Çameli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, üreticiler ve hizmet sağlayıcılarının görüşleri doğrultusunda 2026 hasat sezonunda uygulanacak biçerdöver, patoz ve balya hizmet ücretleri oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Çameli Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 2026 hasat sezonunda uygulanacak biçerdöver, patoz ve balya hizmet ücretleri belirlendi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ile biçerdöver operatörleri katıldı. Toplantıda üreticiler ve hizmet sağlayıcılarının görüş ve önerileri değerlendirilerek fiyat tarifesi istişare edildi.

BİÇERDÖVER, PATOZ VE BALYA ÜCRETLERİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından alınan karar doğrultusunda, 24 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak hizmet ücretleri şu şekilde açıklandı:

Makine/Hizmet Alan Tipi Fiyat (TL) Biçerdöver Dağlık Alan 550 Biçerdöver Düzlük Alan 450 Patoz Dağlık Alan 2.000 Patoz Düzlük Alan 1.700 Balya Hizmeti - 35

Toplantıda alınan kararların üreticiler, çiftçiler ve hizmet sağlayıcıları açısından hayırlı olması temennisinde bulunulurken, yeni hasat sezonunun bereketli, verimli ve kazasız geçmesi dileği paylaşıldı.

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