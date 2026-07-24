Londra’da yaşayan 49 yaşındaki Alice Doğruyol, nefesindeki garip kokunun basit bir ağız problemi olmadığını çok geç fark etti. Başta sadece kötü ağız kokusu sandığı bu durumun altında, hayatını tehdit eden ciddi bir diyabet komplikasyonu olduğu ortaya çıktı. Teşhis sırasında durumunun çok ciddi olduğunu vurgulayan talihsiz kadın, kısa süre içinde komaya girme riski bulunduğunu söyledi.

Halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Alice Doğruyol, geçtiğimiz yıl nefesindeki garip kokunun yanı sıra tekrarlayan mantar enfeksiyonları ve hızlı kilo kaybı gibi başka belirtiler de yaşamaya başladı. Ancak sorunun ağız temizliğiyle ilgili olmadığını anlaması yaklaşık bir yıl sürdü.

Aslında kendisine 2019 yılında tip 2 diyabet teşhisi konulmuştu. Ancak bu yanlış teşhis, ihtiyaç duyduğu insülin tedavisine geç başlamasına neden oldu.

2021'DE İLK TEŞHİS KONULDU

2020 yılının sonunda bir hemşirenin önerisiyle diyabet testi yaptıran Alice’e, Ocak 2021’de tip 1 diyabet teşhisi konuldu. Yapılan tedaviyle birlikte insülin kullanımına başlandı ve nefesindeki koku kısa sürede ortadan kalktı.

Alice’in yaşadığı durum, diyabetik ketoasidoz adı verilen ve acil müdahale gerektiren ciddi bir komplikasyondan kaynaklanıyordu. Bu durumda vücutta yeterli insülin bulunmadığı için enerji üretmek amacıyla yağlar hızla parçalanıyor ve keton adı verilen maddeler oluşuyor. Dailymail'in haberine göre ketonlar, nefeste aseton ya da şeker benzeri bir kokuya neden olabiliyor. Tip 1 diyabette vücut insülin üretmeyi bıraktığı için hastaların hayatlarını sürdürebilmek adına düzenli insülin alması gerekiyor. Tip 2 diyabette ise vücut insülin üretmeye devam ediyor ancak bu hormonu etkili şekilde kullanamıyor.

Basit bir ağız kokusu deyip geçmeyin! Ölümcül hastalığın habercisi çıktı

TEŞHİS KONULMASAYDI KOMAYA GİRECEKTİ

Tedavi edilmediğinde diyabetik ketoasidoz bilinç kaybı, koma ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Alice, teşhis sırasında durumunun çok ciddi olduğunu ve doktorların kısa süre içinde komaya girme riski bulunduğunu söyledi.

KOKULAR HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre vücuttaki kimyasal değişimler bazen nefes, ter, cilt veya idrar kokusunda farklılıklara yol açabiliyor. Doncaster’daki Oakwood Kliniği’nde görev yapan pratisyen hekim Dr. Dean Eggitt, hastalık sırasında vücudun kimyasal yapısının değiştiğini ve oluşan bazı maddelerin doğal yollarla dışarı atıldığını belirtiyor.

Basit bir ağız kokusu deyip geçmeyin! Ölümcül hastalığın habercisi çıktı

Ancak uzmanlar, her kötü kokunun ciddi bir hastalık anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Ağız hijyeni eksikliği, yoğun kokulu yiyecekler, diş problemleri ve enfeksiyonlar da ağız kokusuna neden olabiliyor.Bununla birlikte, yeni ortaya çıkan ve başka belirtilerle birlikte görülen alışılmadık kokuların dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, vücut kokusu veya nefes değişikliklerinin tek başına bir hastalık teşhisi koyduramayacağını ancak önemli bir ipucu olabileceğini vurguluyor. Teşhis için kişinin belirtileri, sağlık geçmişi, muayene sonuçları ve gerekli testlerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Basit bir ağız kokusu deyip geçmeyin! Ölümcül hastalığın habercisi çıktı

Doğru teşhisin ardından başlayan insülin tedavisiyle Alice’in nefesindeki aseton kokusu ve yaşadığı hayati risk kısa sürede ortadan kalktı. Yaşadığı zorlu süreci paylaşan Alice ise insanlara, vücudun verdiği bu tür koku işaretlerini spreylerle maskelemek yerine ciddiye alarak zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmaları çağrısında bulunuyor.

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