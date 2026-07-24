Transfer döneminde beklenen hamleler henüz gelmediği için taraftarının tepkisini çeken Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından 5 transfer daha yapmayı planlıyor. Teknik patron Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 10 numara, Noa Lang yerine kanat, savunma oyuncusu ve 2 santrfor alınacak.

Yeni sezon öncesi ilk takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, 5 takviye daha yapması bekleniyor. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hücum hattı, orta saha ve savunma bölgesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Lesley Ugochukwu'nin geçici transfer bedeli olarak Championship ekibi Burnley'ye 3 milyon sterlin ödenecek.

10 NUMARA İÇİN DEV BÜTÇE

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'da öncelik 10 numara transferi. Bu bölge için alınacak oyuncuya ciddi bonservis bedeli ayrılması gündemde.

ARTI 4'E UYGUN SANTRFOR

İkinci öncelik, santrfora verilecek. Sarı-kırmızılılar, bu bölgeye artı 4 yabancı kuralına uygun kiralık futbolcu düşünüyor. Galatasaray, 3'üncü golcü olarak yerli bir ismi de renklerine bağlamak istiyor.

Mario Icardi ile yolların ayrılması sonrası takımda tek santrfor Victor Osimhen kaldı.

KANAT BÖLGESİNE KİRALIK TRANSFER

Takviye planlanan diğer bölge ise hücum hattının kanadı. Noa Lang ve Ahmed Kutucu takımdan ayrılırken, Can Armando Güner'in de kiralanması gündemde. Kanat bölgesinde Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanına 4'üncü bir isim alınacak. Kanat transferinde de artı 4 yabancı kuralına uygun kiralama modeli üzerinde duruluyor.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

SAĞ BEK YA DA STOPER

Galatasaray'da takviye düşünülen bir diğer bölge savunma. Okan Buruk'tan gelecek rapora göre sağ bek ya da stoper transferi için girişimler olabilir.

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