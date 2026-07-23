Galatasaray'ın Ağustos 2025'te 30,8 milyon euro karşlığında kadrosuna kattığı Wilfried Singo, Inter'den gelen transfer teklifi için kararını verdi. Fildişi Sahili oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği ilk sezonunda sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşılayamadı.

Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlandığı maça kadar performansıyla beğeni topladı. Serie A ekibi Inter, transfer için Galatasaray'ın kapısını çalarken; 25 yaşındaki futbolunun kararı belli oldu.

"GALATASARAY'DAN SONRA PREMIER LİG'E GİDECEĞİM"

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Inter, Singo'yu transfer etmek istedi ancak Fildişili oyuncu, bu teklifi çevirdi. Singo'nun, "Bir sezon daha Galatasaray'da kaldıktan sonra Premier Lig'e gideceğim" dediği öne sürüldü.

Wilfried Singo'nun, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yaptı ve 1557 dakikada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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