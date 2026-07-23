Rusya Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savunma platformu olarak bilinen 5. nesil gizli hayalet savaş uçağı Su-57, Moskova bölgesinde kalkış sırasında geçirdiği teknik arıza nedeniyle düştü. Pilotun son anda fırlatma koltuğuyla kurtulduğu kaza sonrası Rusya Soruşturma Komitesi adli soruşturma başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, kalkış esnasında teknik arıza yaşayan bir eğitim-savaş uçağının Moskova Bölgesi’nde düştüğünü duyurdu. Rus medyasının Kommersant’a dayandırdığı kulis bilgilerine göre düşen uçağın Rusya'nın en gözde 5. nesil savaş uçağı Su-57 olduğu ortaya çıktı. Pilot paraşütle kurtulurken, olayla ilgili ceza davası açıldı.

Eğitim uçuşunda kaza! Savaş uçağı Moskova yakınlarında düştü

KALKIŞ SIRASINDA TEKNİK ARIZA: SU-57 ODİNTSOVO'DA DÜŞTÜ

RIA Novosti ve Kommersant’ın Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre kaza, Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo şehir sınırları içerisinde meydana geldi. Planlı bir eğitim uçuşu için havalanan uçağın kalkış esnasında sistemlerinde meydana gelen kritik bir teknik arıza nedeniyle kontrolden çıktığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz günü Moskova Bölgesi’nde kalkış sırasında bir eğitim-savaş uçağı kaza geçirdi. Pilot fırlatma sistemini/paraşütü kullanarak atlamış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Uçak ıssız bir alana düşmüş, karada herhangi bir hasar veya yıkım meydana gelmemiştir. Uçuş, mühimmat taşınmadan gerçekleştirilmiştir."

SORUŞTURMA KOMİTESİ DEVREDE: CEZA DAVASI AÇILDI

Kazanın ardından Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi (SKR) vakit kaybetmeden harekete geçti. Güvenlik kaynakları, askeri savcılığın "Uçuş kurallarının veya uçuşa hazırlık esaslarının ihlali" (Rusya Ceza Kanunu’nun 351. maddesi) kapsamında resmi bir ceza davası açtığını duyurdu.

Kaza kırım ekibinin, uçağın kara kutularına ulaşmak ve teknik arızanın kök nedenini belirlemek üzere düşüş bölgesinde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

SU-57'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Rus Hava Kuvvetleri'nin efsanevi Su-27 filosunun yerini alması amacıyla Sukhoi tarafından geliştirilen Su-57, Rusya'nın en üst seviye 5. nesil çok amaçlı hayalet (stealth) savaş uçağı konumunda bulunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti, radara yakalanmayan gövde tasarımı ve gelişmiş aviyonikleriyle öne çıkan uçağın Moskova gibi stratejik bir bölgenin hemen yanı başında düşmesi, Rus savunma sanayiinde teknik güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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