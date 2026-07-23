Güney Asya ülkesi Bangladeş, son yılların en ağır muson felaketlerinden birini yaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu Sherpur'da köprü aniden çöktü, üzerindeki 4 kişi akıntıya kapıldı. Can kaybının 51'e yükseldiği ülkede Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kampları da dahil 1 milyondan fazla insan sel ve toprak kaymalarının pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Bangladeş'in kuzey kesimlerinde hayatı felç eden şiddetli yağışlar, ülkenin altyapısını da etkiledi. Sherpur bölgesindeki Chellakhali Nehri'nde su seviyesinin aniden tırmanması üzerine nehir üzerindeki tarihi Bailey Köprüsü çökerek sulara gömüldü.

Olay esnasında köprüden geçmekte olan biri çocuk 4 kişi çökmeyle birlikte hızla akan nehre düştü. Akıntıya kapılan vatandaşlar, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kaza sonrası bölge araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı.

Metrelerce yüksekten nehre düştüler! Tarihi köprü sulara gömüldü

FELAKETİN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR: CAN KAYBI 51'E YÜKSELDİ

Ülkenin 7 farklı bölgesinde (Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar, Habiganj) etkisini artıran şiddetli muson yağmurları, yıkıcı sel ve toprak kaymalarını tetikledi.

Şiddetli felaketten 1 milyonu aşkın Bangladeşli doğrudan etkilendi, binlerce ev yerle bir oldu.

Hayatını kaybeden 51 kişiden 28’inin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) sığındığı Cox’s Bazar’daki derme çatma mülteci kamplarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Dakka dahil birçok kentte okullardaki sınavlar ertelenirken, yüksek riskli bölgelerdeki aileler hükümet tarafından kurulan geçici barınaklara tahliye ediliyor.

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