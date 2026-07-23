Deprem sonrası yaptıkları paylaşımlarla Levent’in duyguları sömürüp milyarları götürmesine adeta kapı aralayan yandaşlar, AHBAP vurgunu ortaya çıkınca şarkıcıyı resmen sattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Ahbaplar suç örgütüne’ yönelik yürütülen işlemler sürüyor. Aralarında Haluk Levent’in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada adli süreç derinleştiriliyor.

Özellikle 6 Şubat depremleri sürecinde derneğe yardım çağrılarında bulunan ve kamuoyunu yönlendiren bazı tanınmış isimlerin bilgilerine başvurulmasına karar verildi. Bu kapsamda spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter’in ifadeleri alındı.

Bu isimlerden bazıları 11 kenti derinden sarsan afet döneminde yaptıkları açıklamalarla hem Levent’in halkı kandırmasını kolaylaştırırken hem de devlet kurumlarına olan güven algısını olumsuz şekillendirmeye çalıştı.

Ünlülerin ifadelerine başvurulmasına sebep olan geçmiş dönemdeki açıklamalardan bazıları şöyleydi:

Fatih Portakal: Bakın Haluk Levent 1 milyar lira toplamış. Haluk Levent diyor ki ‘bundan sonra bu paraları artık bize değil AFAD’a yapın.’ Sevgili Haluk Levent, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım, bu parayı. Çünkü AFAD’a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye gittiğinden de haberdar değilim, nereye harcandığından da haberdar değilim.

Feyza Altun: Haluk Levent ve AHBAP’a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum.

Ece Üner: Haluk Levent, niye hesap vermek durumunda?

Gökhan Özoğuz: Yardım yapan AHBAP ve Babala TV niye önlenmeye çalışılır ki? Hep beraber sınıfta kaldık. Korkunç şeyler yaşandı. Hayatımda ilk defa bu kadar sahipsiz hissediyorum.

4 yıl önce Haluk Levent’in duyguları sömürüp milyarları götürmesine, yaptıkları açıklamalarla kapı aralayan isimler, şarkıcının bağış paralarını kumar ve bahiste yediğinin ortaya çıkması üzerine ifade verip ahbaplarını resmen sattı.

'AHBAP'lar ifadede çark etti! Şimdi de Haluk Levent düşmanı oldular

ÜNLÜLER BÖYLE YAN ÇİZDİ

Gökhan Özoğuz: Kendimi sahipsiz hissediyorum söyleminde Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsetmedim. Derneğe yardım için çevremi yönlendirdim. Niyetim kötüye kullanıldı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.

Özoğuz, hırsızlık belgelenince “Ah AHBAP vah AHBAP. Hep böyle mi olacak bu işler” diyerek sitemde de bulunmuştu.

LANETLEYEN BİLE VAR

Ece Üner: Yaptığım paylaşımdan pişmanım. Yardımları bu şekilde kullanacağını bilseydim böyle bir açıklamada bulunmazdım. Kendimi kandırılmış hissediyorum, Levent’in eylemlerini lanetliyorum.

Öykü Serter: Tweetlerimi öfke ile attım. Devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşünerek değil acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. İnsanların duygularını suiistimal ederek yapılan eylemlerin de karşısındayım.

LEVENT’İN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Bağış paralarının şahsi hesaplara aktarılması ve yasa dışı bahis iddialarını içeren dosyanın kapsamı her geçen gün genişliyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Haluk Levent’in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabına erişim engeli kararı uygulandı.

Haluk Levent

UYAP KAYDINDA HIRSIZLIK ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan isimlerden Oğuzhan Uğur hakkında geçmiş döneme ait adli bilgilere ulaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinde yapılan incelemede, Uğur adına 2017 yılına ait “elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” suçlamasıyla işlem yapıldığı saptandı. Yapılan tetkikler sonucunda söz konusu dosyanın takipsizlik kararıyla kapatıldığı belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası