Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Newcastle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında uzun vadeli stratejik bir iş birliği başlatıldı.

Bu iş birliğiyle, geleceğin araştırma liderlerinin yetişmesini destekleyecek uluslararası bir bilim platformu hayata geçiriliyor.

Bu platform, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında çocukların sağlıklı gelişimi alanındaki bilimsel iş birliğini güçlendirecek; ortak araştırmalar, araştırmacı değişim programları ve uluslararası bilim sempozyumlarıyla sürdürülebilir bir bilim ağı oluşturacak. Dört yıl sürecek program kapsamında ortak araştırmalar yürütülecek, araştırmacı değişim programları geliştirilecek ve her yıl iki ülkede dönüşümlü olarak uluslararası bilim sempozyumları düzenlenecek.

Sabri Ülker Vakfı! Çocuk sağlığında uluslararası iş birliği

Projenin önemine dikkati çeken Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, gerçek ilerlemenin sadece araştırma yapmakla değil, o araştırmaları yapacak gençleri desteklemekle mümkün olduğunu vurgulayarak “Bu çalışmayı sadece iki üniversitenin anlaşması olarak değil, Türkiye ile dünya bilimi arasında kurulan kalıcı bir köprü olarak görüyoruz” dedi.

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Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi ve Egzersiz Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Bernard Corfe ise çocukların sağlıklı gelişiminin, uluslararası araştırma iş birlikleriyle mümkün olduğunu vurguladı.

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