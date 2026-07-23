Tercihlerini açıkladılar! Şampiyonların rotası belli oldu
2026-YKS Türkiye birincileri üniversite tercihlerini netleştiriyor. Dereceye giren adayların listesinde özellikle Tıp ve Endüstri Mühendisliği öne çıkıyor.
Miraç Koşar (TYT Birincisi): Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Koşar, ilk tercihinin yüksek ihtimalle Hacettepe Tıp olacağını belirtti.
Sena İlhan (YDT Fransızca Birincisi): Sınava üçüncü kez girip Fransızca birincisi olan İlhan, tercihini sayısal puanıyla tıp fakültesi yönünde kullanacak.
Şerif Efe Dartar (TYT ve AYT Sayısal Birincisi): Kabataş Erkek Lisesi mezunu Dartar, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini hedefliyor.
Abdullah Uslu (TYT Birincisi): Hazırlığını kütüphanede kendi imkânlarıyla tamamlayan Uslu; Boğaziçi, ODTÜ veya İTÜ Endüstri Mühendisliği düşünüyor.
Tuğsem Bahar (AYT Eşit Ağırlık Birincisi): Kabataş Erkek Lisesi mezunu Bahar, Türkiye’de okumak istediğini belirterek listenin başında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünün yer aldığını ifade etti.
Eylül Uyar (YDS Almanca Birincisi / AYT Sayısal 558.si): Bölümüne henüz karar vermediğini belirten Uyar “Ne iş yaparsam yapayım insanlığa katkım olsun istiyorum” dedi.
Tercihler öncesi çarpıcı karar! Vakıf üniversiteleri ücretlerine artış sınırı getirildi
Enes Salahaddin Coşkun (AYT sözel Birincisi): Dünyayı farklı bir pencereden anlatabilmek için animasyon bölümü okumak istiyor.