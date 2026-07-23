Diploma enflasyonuna karşı üniversitelerde yeni dönem başladı. Arz talep dengesi ve istihdam verileri dikkate alınarak kontenjanlarda yaklaşık yüzde 6’lık daralmaya gidildi. Uzmanlara göre bu adım, yükseköğretimde daha kontrollü bir planlamanın işareti.

Aaçıklanan YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin kontenjanları da netleşti. Bu yıl yükseköğretimde en dikkati çeken değişiklik, genel kontenjanlarda yaşanan ciddi daralma oldu. Geçen yıl 794 bin 687 olan genel kontenjan, bu yıl 46 bin 921 azalarak 747 bin 866’ya geriledi. Böylece üniversitelerde genel kontenjanlar yüzde 5,9 küçüldü.

Toplam 747 bin 866 genel kontenjanın 652 bin 363’ü yüz yüze eğitim programlarından oluşurken, 86 bin 74’ü açık öğretim, 9 bin 429’u ise uzaktan öğretim programlarına ayrıldı. Bu rakamlar yalnızca tercih tablolarında yer alan genel kontenjanları kapsıyor. Okul birinciliği, şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın kontenjanları ile özel yetenek ve ÖZYES kapsamında öğrenci alan programlar bu toplamın dışında tutuluyor.

Devlet kontenjanları daraltmaya başladı! Hedef arz talep dengesini tutturmak

EŞİT AĞIRLIK ZİRVEDE

Kontenjan azalmasının yükünü en çok devlet üniversiteleri taşıdı. Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjan 585 bin 124’ten 552 bin 471’e düşerken 32 bin 653 kişilik azalma yaşandı. Vakıf üniversitelerinde ise kontenjan 13 bin 651 kişi azaldı. KKTC ve yabancı üniversitelerindeki değişim ise oldukça sınırlı kaldı. Lisans programlarında kontenjanlar geçen yılki 416 bin 991 seviyesinden 393 bin 108’e gerileyerek 23 bin 883 kişi azaldı. Böylece lisans programlarında yüzde 5,7’lik daralma yaşandı. Ön lisans programlarında da benzer tablo ortaya çıktı. Geçen yıl 377 bin 696 olan kontenjan bu yıl 354 bin 658’e indi. Ön lisans programlarında da 23 bin 38 kişilik, yani yüzde 6,1 oranında kontenjan azaltıldı. Puan türlerine bakıldığında en büyük daralma eşit ağırlık programlarında gerçekleşti. Sayısal ve sözel programlarda da önemli kontenjan kesintileri yapıldı.

Kontenjan azaltımı ağırlıklı olarak örgün eğitim programlarında yapıldı. Toplamda örgün öğretimde yaklaşık 23 bin kontenjan kaldırılırken, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarında da düşüş yaşandı. Öte yandan vakıf üniversitelerinde dikkati çeken bir başka değişiklik de burslu kontenjanlarda görüldü. Özellikle yüzde 50 ve yüzde 25 burslu programların kontenjanları azaltılırken, ücretli programların kontenjanlarında artış yaşandı.

Devlet kontenjanları daraltmaya başladı! Hedef arz talep dengesini tutturmak

BİRBİRİNİ GÖTÜRECEK

Bu yıl tercih yapacak aday sayısının geçen yıla göre yaklaşık 150 bin azalması, ilk bakışta yerleşme şansını artıracak bir gelişme gibi görünse de kontenjanlardaki yaklaşık 47 bin kişilik daralma bu avantajın önemli bölümünü ortadan kaldırabilir.

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HUKUKTA KÜÇÜLME

Kontenjan daralmasından en fazla etkilenen alanlardan biri psikoloji oldu. Geçen yıl 11 bin 141 olan genel kontenjan bu yıl 10 bin 429’a düştü. Kontenjan azalmasına rağmen geçen yıl yüzde 86 olan doluluk oranının korunmasının hedeflendiği değerlendiriliyor. Hukuk fakültelerinde de önemli bir kesinti yapıldı. Geçen yıl 10 bin 63 olan genel kontenjan, bu yıl 1.273 azalarak 8 bin 790’a geriledi. Azalmanın devlet ve vakıf üniversitelerine dağılımı ise üniversite bazlı tercih tablolarıyla daha net ortaya çıkacak.

DİŞ ALANI DÜŞÜŞTE

Diş hekimliği programlarında da kontenjan azaltma eğilimi devam etti. Geçen yıl 7 bin 355 olan genel kontenjan bu yıl 6 bin 594’e düştü. Kontenjanı artırılan nadir alanlardan biri ise tıp oldu. Tıp fakültelerinde geçen yıl 18 bin 311 olan genel kontenjan, bu yıl 18 bin 584’e yükseldi. Uzmanlar, kontenjan planlamasındaki bu değişimin YÖK’ün arz-talep dengesi, doluluk oranları ve istihdam verilerini dikkate alan daha kontrollü bir politika izlediğini gösterdiğini belirtiyor. Ancak özellikle devlet üniversiteleri ile hukuk, psikoloji ve diş hekimliği gibi bölümlerde kontenjanların azaltılması nedeniyle bu yıl tercih döneminde rekabetin geçen yıla göre daha da artması bekleniyor.

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