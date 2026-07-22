Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile 2026 Dünya Kupası Finali'ni tribünde izleyen eşi Ayça Çağla Ilıcalı, karşılaşmayı oturarak takip etmesini isteyen bir kadınla tartışma yaşadı. Taraftar kamerasına yansıyan gerginlik sırasında Ilıcalı’nın, eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Ilıcalı, İspanya ile Arjantin arasında ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde sahayı göremediği için oturmasını isteyen taraftarlarla tartıştı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Ilıcalı, Eylül 2024'te dünyaevine girdi.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan Dünya Kupası finalinden günler sonra ortaya çıkan bir görüntü gündem oldu. Çağla Ilıcalı, televizyoncu eşi Acun Ilıcalı ile dev müsabakayı tribünden izlediği sırada taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Ayça Çağla Ilıcalı'nın, tribünde taraftara tepki gösterdiği an.

UYARIYI DİNLEMEDİ, ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRDİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda; karşılaşmayı Arjantin formasıyla takip eden Çağla Ilıcalı'nın ayağa kalkması nedeniyle saha görüş açısı kapanan bazı taraftarlar, bu durumdan rahatsız oluyor. Kendisinden oturmasını isteyen futbolseverlerin uyarısına tepkiyle karşılık veren Çağla Ilıcalı, bir kadınla tartışıyor. Tribündeki diğer taraftarların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Acun Ilıcalı, eşini sakinleştirmeye çalışıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası