İspanya, uzatmada Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 devirdi ve 2026 Dünya Kupası'nı kazandı. Yaklaşık 28 dakika sürmesi nedeniyle tartışmaları beraberinde getiren devre arası gösterisiyle de çok konuşulan finalin ardından MetLife Stadyumu'nda sahne salan yıldızlara dudak uçuklatan ücretler ödendi. 16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, en yüksek ödemeyi alan sanatçı oldu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda İspanya ile Arjantin milli takımları arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında düzenlenen gösteride sahne alan sanatçılara ödenen ücretler ortaya çıktı.

İspanya Milli Takımı, Dünya tarihinde ikinci defa şampiyon oldu.

SHAKIRA'YA SERVET

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Dünya Kupası resmi şarkısı "Dai Dai"yi de seslendiren Shakira, 17,5 milyon euroyla (yaklaşık 940 milyon TL) en yüksek ücreti alan isim oldu. Kolombiyalı yıldızı 14'er milyon euroyla (yaklaşık 755 milyon TL) Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve ABD'li-Fransız oyuncu Timothee Chalamet takip etti.

Shakira

71 MİLYON 600 BİN EUROLUK ŞOV

Dünya Kupası finalinde boy gösteren sanatçıların sahne ücretleri şöyle:

Sanatçı Kazanç Shakira 17,5 milyon euro Justin Bieber 14 milyon euro Timothee Chalamet 14 milyon euro Lisa 10,4 milyon euro Kim Kardashian 9,3 milyon euro Madonna 4,6 milyon euro Brooklyn Beckham 1,2 milyon euro Susan Boyle 600 bin euro

Justin Bieber

27 DAKİKA 22 SANİYE SÜREN DEVRE ARASI GÖSTERİSİ

Final maçının devre arasında kurulan özel platformda Madonna'nın yanı sıra Justin Bieber, BTS, Coldplay ve Shakira ile dans grupları sahne aldı. FIFA kurallarına göre; maçların devre arası süresinin 15 dakikayı geçmemesi gerekirken, özel gösteri nedeniyle dev finalde aranın 27 dakika 22 saniye sürmesi dikkat çekti.

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