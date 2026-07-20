2026 FIFA Dünya Kupası final maçında İspanya'ya kötü bir oyunla mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlayan Arjantin, kötü bir ilki yaşadı.

2022 Dünya Kupası’nın sahibi Arjantin, 2026 finalinde İspanya karşısında büyük hayal kırıklığına uğradı.

106'YA KADAR SIFIR ÇEKTİ

Güney Amerika temsilcisi 106’ncı dakikada yedi gole kadar şut, gol pozisyonu, gol beklentisi, orta istatistiklerinde sıfır çekti ve ceza sahası içinde sadece bir defa topla buluştu.

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MESSI ETKİLİ OLAMADI

Dünya Kupası’nı kazandığı formayla sahaya çıkan Arjantin’in dünyaca ünlü yıldızı Messi kariyerinin en etkisiz maçlarından birini Dünya Kupası finalinde sergilemiş oldu. Ayrıca Arjantin’in ilk 11’inde, 2022 finalinde forma giyen sekiz futbolcunun bulunması da dikkati çekti.

İspanya - Arjantin

90 DAKİKAYI ŞUT ÇEKEMEDEN BİTİRDİ

Arjantin, Dünya Kupası tarihinde bir final maçının 90 dakikasını şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu.

MARTINEZ TEK BAŞINA DİRENDİ

33 yaşındaki deneyimli file çekçisi Emiliano Martinez, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya çalışsa da 106. dakikada gelen gole engel olamadı.

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