New Jersey Stadyumu’nda (MetLife Stadyumu) oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, 106'ncı dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 yendi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. 39 gün süren dev turnuva sonunda "En İyi Oyuncu", "En İyi Genç Oyuncu" ve "En İyi Kaleci" ödüllerinin sahibi belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahiplinde süzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda zafer İspanya Milli Takımı'nın oldu. ABD’nin New Jersey eyaletindeki New Jersey Stadyumu’nda oynanan finalde çok üstün bir oyun ortaya koyan İspanya, 1-0'la kupoayı kaldırdı.

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'i ikinci uzatma devresinin başında Ferran Torres'in kaydettiği golle devirmeyi başaran İspanya'nın kaptanı ve orta sahadaki yıldız ismi Rodri (Rodrigo Hernandez Cascante), performansıyla alkış aldı. Büyük başarının mimarlarından olan 30 yaşındaki yıldız, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazandı.

Rodri

Toplam 104 karşılaşmaya sahne olan turnuvada oynadığı 8 maç boyunca sadece 1 gol yiyen İspanyol file bekçisi Unai Simon, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" ödülüne layık görüldü.

Unai Simon

İspanya'nın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi ise "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. Barcelona forması giyen Cubarsi, uzatmaya giden Arjantin mücadelesiyle birlikte 8 maçta 750 dakika süre aldı.

Pau Cubarsi - Donald Trump

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