Katılım bankası kredi kartıyla dinen uygun görülmeyen ürünlerin satın alınması durumunda bankanın sorumluluğunun bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, kredi kartının gayr-ı meşrû amaçlarla kullanılması katılım bankası açısından dinî bir sorumluluk doğurur mu?

Katılım bankaları, kredi kartlarının dinen meşrû kabul edilmeyen mal ve hizmetlerin alımında kullanılmaması için çeşitli tedbirler almaktadır. Bu kapsamda POS cihazı kodlarına göre içkili restoranlar, eğlence mekânları, bahis salonları ve bazı borsa aracı kuruluşları gibi iş yerlerinde kartların kullanılmasını engelleyebilmektedir. Ancak teknik imkânlar nedeniyle kartların dinen gayr-ı meşrû alanlarda kullanımını tamamen önlemek her zaman mümkün olmayabilir.

Kredi kartı ile dinen gayr-ı meşrû sayılan mallar alınırsa katılım bankası için sorun olur mu?

Bu durumda, bankaların imkânları ölçüsünde gerekli tedbirleri almış olmaları yeterli görülür. İslâm hukukunda herkes ancak gücünün yettiği ölçüde sorumludur. Dolayısıyla teknik olarak tüm uygunsuz kullanımları engellemenin mümkün olmaması sebebiyle katılım bankaları bu tür işlemlerden sorumlu tutulmaz. Sorumluluk, kartı dinen uygun olmayan amaçlarla kullanan kişiye aittir. Nitekim bir otel işletmecisinin gerekli önlemleri almasına rağmen otelde gayr-ı meşrû davranışların yaşanması, otel işletmesini başlı başına gayr-ı meşrû hâle getirmediği gibi, burada da esas sorumluluk fiili gerçekleştiren kişilere aittir.