Katılım bankalarından hizmet alan vatandaşların merak ettiği konuların başında yetkisiz temsil işlemi geliyor. Peki, yetkisiz temsil nedir? Katılım bankaları uygulayabilir mi?

Yetkisiz temsil, bir kimsenin kanundan veya temsil edilen kişinin verdiği bir yetkiye dayanmaksızın, başka bir kişi adına hukuki işlem yapmasıdır. İslam hukukunda bu tür işlemlerin hükmü konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Rivâyete göre Hazreti Peygamber (aleyhisselâm) bir dinar vererek kendisi için kurbanlık koyun almasına vekil tayin ettiği sahâbînin, kendisinden aldığı bir dinarla iki koyun alıp sonra bunlardan birini yine bir dinara satmasını onaylamıştır.

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YETKİSİZ TEMSİLİN HUKUKİ SONUÇLARI

Yetkisiz temsilcinin gerçekleştirdiği tasarrufun sözlü bir işlem niteliğinde olması gerekir. Zira herhangi bir temsil yetkisi bulunmaksızın başkasına ait bir malı satan ve bu malı alıcıya teslim eden kişi, malı gasbetmiş kabul edilir. Yetkisiz temsilcinin yaptığı işlem, temsil edilen kişi açısından kendiliğinden herhangi bir hak veya borç doğurmaz. Ancak temsil edilen kişi sonradan bu işlemi onaylarsa, yetkisiz temsilcinin tasarrufu hukuki sonuç doğurur.

Başka bir ifadeyle, işlemin geçerliliği temsil edilen kişinin vereceği izne bağlıdır. Yetkinin aşılması da yetkisiz temsil kapsamında değerlendirilir. Örneğin vekil, vekâlet şartlarına uymadan bir tasarrufta bulunursa müvekkil bu tasarrufu isterse kabul eder isterse reddeder.