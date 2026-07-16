Katılım bankaları, faaliyetlerini ağırlıklı olarak mal ve hizmet finansmanı üzerine yürütse de belirli şartların oluşması halinde nakit ihtiyacına yönelik alternatif yöntemler de sunabiliyor. Özellikle "teverruk" yöntemi, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde değerlendirilen çözümler arasında yer alıyor. Peki, Katılım bankaları nakit ihtiyacına çözüm sunuyor mu?

Faizsiz finans sistemiyle çalışan katılım bankaları, klasik bankalardaki ihtiyaç kredisi modelinden farklı bir finansman yapısı uyguluyor. Bu nedenle doğrudan nakit kullandırma yerine ticarete dayalı yöntemler tercih edilirken, zorunlu durumlarda başvurulan teverruk uygulaması da son dönemde yeniden gündeme geldi. Peki, katılım bankaları nakit ihtiyacını nasıl karşılıyor?

KATILIM BANKALARI NAKİT İHTİYACINA ÇÖZÜM SUNUYOR MU?

Katılım bankaları, çalışma modeli gereği doğrudan nakit kredi kullandırmak yerine ağırlıklı olarak mal ve hizmet finansmanına odaklanıyor. Bu nedenle ihtiyaç finansmanı, konut veya taşıt finansmanı gibi işlemlerde müşteriye doğrudan para verilmesi yerine, banka ilgili ürünü satın alıp belirlenen kar payıyla vadeli olarak müşteriye satıyor. Sistemin temelini de ticarete dayalı bu finansman modeli oluşturuyor.

Bununla birlikte, bazı özel durumlarda nakit ihtiyacının karşılanmasına yönelik farklı yöntemler de uygulanabiliyor. Bunlardan biri "teverruk" olarak adlandırılan finansman modeli. Bu yöntemde banka, uluslararası piyasalardan alım satıma konu olan bir ürünü satın alarak müşteriye vadeli şekilde satıyor. Müşteri ise satın aldığı bu ürünü peşin olarak satarak nakit elde ediyor. Böylece finansman, doğrudan para verilmesi yerine ticarete dayalı bir işlem üzerinden sağlanıyor.

Katılım bankaları nakit ihtiyacına çözüm sunuyor mu?

Faizsiz finans alanında faaliyet gösteren birçok danışma kurulu ve İslam hukuku uzmanı, belirli şartların sağlanması halinde teverruk yönteminin uygulanabileceğini ifade ediyor. Ancak bu uygulama her katılım bankasında standart olarak sunulmuyor. Bankaların iç politikaları, danışma kurullarının kararları ve müşterinin finansman talebi doğrultusunda süreç farklılık gösterebiliyor.

Geçmiş yıllarda bedelli askerlik ödemesi gibi nakit gerektiren bazı ihtiyaçlarda da bu yöntem kullanıldı. Uygulamada banka, demir, bakır veya çinko gibi ticarete konu olan metalleri satın alıp müşteriye vadeli olarak satıyor. Müşteri ise bu ürünü piyasada peşin satarak ihtiyaç duyduğu nakde ulaşabiliyor. Katılım bankaları bu işlemi, ticarete dayalı finansman modeli kapsamında değerlendiriyor.