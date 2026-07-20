Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı görevine geri döndüren, Özgür Özel’i ise görevden düşüren ‘mutlak butlan’ kararı temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaştı. Esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar vermişti.

Yargıtay’dan ‘mutlak butlan’ kararı! 1 Eylül’den sonra incelenecek

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verilmişti. CHP’de yaşanan bu gelişmenin ardından Özel ve Kılıçdaroğlu tarafları arasında tansiyon yükselmişti.

Yargıtay’dan ‘mutlak butlan’ kararı! 1 Eylül’den sonra incelenecek

DOSYA YARGITAY’A GÖNDERİLMİŞTİ

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı, 17 Temmuz’da temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderilmişti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararının temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaşan dosyada, esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirildi.

Yargıtay’dan ‘mutlak butlan’ kararı! 1 Eylül’den sonra incelenecek

1 EYLÜL’DEN SONRA

Buna göre dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri adli tatil süresince gerçekleştirilebilecek. Esasa ilişkin incelemenin ise 1 Eylül’ün ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılması bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler,38. Olağan Kurultay'da delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaları için para dağıtıldığı iddiasıyla kurultayın iptali için dava açmıştı.

Mahkeme yalnızca 38. Olağan Kurultay'ı değil, o tarihten sonra yapılan olağanüstü kurultayları, tüzük değişikliklerini ve parti programı düzenlemelerini de baştan itibaren geçersiz saymıştı. Özgür Özel yönetiminin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı "tam kanunsuzluk" itirazı, YSK'nın adli yargı kararlarını denetleme yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Haziran 2026'da reddedilmişti.

İstinaf mahkemesinin verdiği karar, 57 günlük bir gecikmenin ardından temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ulaştı.

Konu Detay Kurultay İptali Davası Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'da para dağıtıldığı iddiasıyla kurultayın iptali için dava açtı. Mahkeme Kararı Mahkeme, 38. Olağan Kurultay'ı, o tarihten sonra yapılan olağanüstü kurultayları, tüzük değişikliklerini ve parti programı düzenlemelerini baştan itibaren geçersiz saydı. Özgür Özel Yönetiminin İtirazı Özgür Özel yönetiminin YSK'ya yaptığı "tam kanunsuzluk" itirazı, YSK'nın adli yargı kararlarını denetleme yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. YSK Kararı Tarihi Haziran 2026 Temyiz Süreci İstinaf mahkemesinin kararı, 57 günlük gecikmenin ardından temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ulaştı.

Öte yandan görevi tedbiren devralan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim, Temmuz 2026 itibarıyla Özel yönetimine yakın 52 il başkanını görevden almıştı.

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