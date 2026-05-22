Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin mutlak butlan kararıyla ilgili itiraz başvurusunu görüşmeye başladı.

YSK, CHP'nin mahkeme tarafından verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere toplandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dün Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları için “mutlak butlan” ve tedbiren görevden uzaklaştırma kararı almıştı.

YSK toplantısı başladı! CHP'nin mutlak butlan itirazı görüşülüyor

Özgür Özel'in ekibi, YSK’ya itiraz başvurusunda bulunmuştu.

İtiraz dilekçesinde, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

YSK, Özgür Özel ekibinin itirazını görüşmek üzere saat 17:30 sularında toplandı. Toplantının ardından karara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

YSK toplantısı başladı! CHP'nin mutlak butlan itirazı görüşülüyor

MUTLAK BUTLAN KARARI: KILIÇDAROĞLU YENİDEN CHP LİDERLİĞİNE

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

YSK toplantısı başladı! CHP'nin mutlak butlan itirazı görüşülüyor

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası