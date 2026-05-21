Geçtiğimiz günlerde 5,5 trilyon dolarlık değere ulaşan Nvidia, yıl başından bu yana 563 puan yükselen ABD’de S&P 500 endeksine tek başına 110 puanlık katkı sundu. Micron, Broadcom, AMD ve Intel gibi ABD’li teknoloji devleri de yaptıkları primle endekse en fazla katkı sunanlar arasında yer aldı. TEFAS’ta işlem gören ve ABD’li şirketlere de yatırım yapan teknoloji fonlarının son 1 aylık getirileri de çift hanelerde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Son dönemde ABD merkezli yapay zekâ, yarı iletken ve chip teknolojileri şirketlerinde yaşanan borsa yükselişleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. ABD’nin gösterge endeksi S&P 500, yıl başından itibaren 15 Mayıs’a kadar geçen süreçte %8 prim yaparken, bu prim, 563 puanlık yükselişi beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde 5,5 trilyon dolar değere ulaşan Nvidia, bu dönemde tek başına S&P 500'e 110 puanlık katkıda bulundu. Nvidia hissesinde yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş ise bugün itibarıyla %18’i aştı.

YARI İLETKENLERİN FARKI!..

Nvidia’yı 58 puanla Micron, 44 puanla Broadcom, 40 puanla AMD ve 39 puanla Intel takip etti. Endeksteki kalan 495 hisse senedi ise toplamda sadece 272 puan katkı sağladı.

Bu gelişmelerle birlikte Yarı İletken Endeksi de (SOX) 2026’da %64 prim yaptı. Böylece söz konusu endeks, S&P 500'ün performansının 8 katı performans gösterdi.

Analistler, chip hisselerinin artık S&P 500'ün piyasa değerinin %18'ini oluşturduğunu, bunun da tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olduğunu ifade ediyor.

FONLARDA TEKNOLOJİ DOPİNGİ!

Türkiye’de de ABD’deki teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar bulunuyor. Söz konusu fonların getirileri de dikkat çeken boyutlara ulaştı.

TEFAS’ta işlem gören ve son 1 aylık dönemde en fazla getiri sunan ilk 10 teknoloji fonu şöyle sıralanıyor:

-İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon: %23,32

-İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon: %17,56

-BV Portföy Teknoloji Katılım Fonu: %17,46

-BV Portföy Teknoloji Değişken Fon: %16,21

-Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu: %15,62

-Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu: %14,76

-Deniz Portföy Metaverse-Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon: %14,25

-Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fon: %14,20

-TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Fon Sepeti Fonu: %13,65

-Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon: %13,54

Önemli Uyarı: Bu içerik, TEFAS’ta gerçekleşen primler dikkate alınarak hazırlandı. Fonların tam olarak içeriği için ise künyesine bakılması gerekmektedir. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.