Ev alma hayali kuran vatandaşlar konut finansmanı arayışını hızlandırırken, 20 Mayıs 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranları yüzde 2,63 ve yüzde 3,39 gibi geniş bir aralıkta seyrediyor. 1 milyon TL konut finansmanı için 120 ay vadede en düşük taksit ise 27 bin 521 TL olarak gerçekliyor. İşte faiz hassasiyeti olan tüketiciler için banka banka kâr payı oranları…

Piyasalarda son aylarda jeopolitik risklerde artış ve enflasyonist baskılarda yükseliş “daha sıkı para politikası beklentilerini” beraberinde getiriyor. Küresel tahvil getirilerinde yükseliş devam ederken, Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil oranı da %43,50 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye, aynı zamanda son 7 haftanın da en zirve noktasına işaret etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası da mart ve nisan ayındaki toplantılarında politika faizini %37’de sabit tutarken, piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40 seviyesinden gerçekleştiriyor. İkinci Enflasyon Raporunda Orta Doğu’daki belirsizliklere ve yüksek seyrede petrol fiyatlarına dikkat çeken TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini de %26 seviyesine çıkardı.

DÜŞÜŞ DURDU, YÖN YUKARI…

Gelişmeler, kredi ve finansman oranlarında düşüşü durdurdu ve yukarı yönlü baskının öne çıkmasına sebep oldu. Özellikle ev alma hayali kuran vatandaşlar konut finansmanı arayışını hızlandırırken, katılım bankaları tarafından sunulan kâr payı oranlarının ise yüzde 2,63 ve yüzde 3,39 gibi geniş bir aralıkta seyrettiği görülüyor.

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

20 Mayıs 2026 itibarıyla konut finansmanı oranları şöyle gerçekleşiyor:

Katılım Bankası Kâr Payı Oranı Vakıf Katılım %2,63 Albaraka %2,72 Ziraat Katılım %2,74 Kuveyt Türk %2,80 Türkiye Finans %2,99 Emlak Katılım %3,39

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 1 milyon TL konut finansmanının geri ödeme tablosu şu şekilde:

Finansman tutarı 1 milyon TL Finansman vadesi 120 ay Finansman oranı %2,63 Aylık taksit 27 bin 521 TL Toplam geri ödeme 3 milyon 324 bin TL

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Bu arada konut piyasasında finansman kullanarak gerçekleşen ipotekli satışlarda da dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak-nisan döneminde ipotekli konut satışları %33,8 arttı ve 97 bin 47 adede yükseldi. Toplam içinde ipotekli satışların payı ise %20,38 pay aldı.