Altın fiyatlarında volatilite artarken, ons fiyatı 4.500 doların altına gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerini test etti. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen; ons altında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.355 doların destek ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.705 doların direnç olduğunu savundu. Kısa vadede stresin yüksek olduğunu belirten Hansen, uzun vadede altına pozitif yansıyabilecek temaları da açıkladı.

Altın fiyatlarında Orta Doğu’daki belirsizlikler ve yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle, son günlerde volatilite yeniden yükseldi. Ons fiyatı, 4.500 doların da altına gerildi ve son 2 ayın en düşük seviyelerine yöneldi. İç piyasada spot gram altın fiyat da 6.500 TL sınırına kadar çekildi. Yatırımcılar “Şimdi ne olacak? Atın alınır mı satılır mı?” sorusunun cevabına odaklanırken, dünyaca ünlü ekonomistlerden kritik açıklamalar geliyor.

PİYASANIN TAKİBİNDEKİ GELİŞMELER

Dikkatler enerji fiyatları, enflasyon beklentileri, tahvil getirileri ve dolara odaklanmış durumda. Orta Doğu krizi ve enerji piyasalarındaki arz aksamaları, piyasaların düşük faiz oranlarına hazırlandığı bir dönemde enflasyon beklentilerini yeniden yükseltti. Yüksek enerji fiyatları da doğrudan enflasyona ve dolayısıyla devlet tahvil getirilerine yansırken, aynı zamanda dolar endeksine destek sağladı.

Altın alınır mı, satılır mı? Dünyaca ünlü ekonomist uyardı

“ALTIN İÇİN ZORLU ORTAM”

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen “Bu kombinasyon, altın için zorlu bir ortam getirdi. Yükselen getiriler, getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken, daha güçlü bir dolar yatırımcıların talebini baskıladı. Sonuç olarak, normalde beklenen güvenli liman tepkisi karmaşık hale geldi. Jeopolitik gerilimlerde tırmanış, enerji fiyatlarında ve enflasyon beklentilerinde başka bir artışı tetiklerse, altın üzerinde baskı oluşturabilir” uyarısında bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıta zam! Litresi yeniden 70 lirayı aşacak

“BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR”

Enflasyonist baskıların hafiflemeye başlaması halinde, altında merkez bankası talebinin de daha baskın bir itici güç olarak yeniden ortaya çıkabileceğini ifade eden Hansen, “Şimdilik altın, kısa vadeli makro olumsuzluklar ve uzun vadeli yapısal destek arasında sıkışmış durumda. Piyasalar daha fazla netlik beklerken, altın belirsiz bir yönde bekleme pozisyonunda” görüşünü dile getirdi.

Altın alınır mı, satılır mı? Dünyaca ünlü ekonomist uyardı

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.355 doların destek ve 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.705 doların direnç olduğunu aktaran Hansen, “ABD’de 30 yıllık tahvil getirilerinin 5,18 ile 2007 sonrası en yüksek seviyelere yönelmesi, altın fiyatını baskıladı” mesajını paylaştı.

ALTINDA POZİTİF TEMALAR

Altında uzun vadeli yatırımcıların ise farklı bir noktaya odaklanmaya devam ettiğini aktaran Hansen, “ABD’de artan mali borç yükleri yeniden dikkat çekiyor. Aynı zamanda yüksek enflasyon, geleneksel sabit gelir getirileri zorlamaya devam ederken, rezerv çeşitlendirmesi ve dolardan uzaklaşma eğilimleri, uzun vadede altın için destekleyici temalar” görüşünü savundu.