Altın fiyatlarında son dakika! 20 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.565 TL ve ons fiyatı 4.480 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki belirsizliklerle birlikte FED’den bu yıl faiz indirimi beklentileri oldukça zayıfladı. Ons, ilk işlemlerde 4.456 dolara kadar geriledi ve 2 ayın dibini gördü. ABD 30 yıllık tahvil faizi ise %5,18’e kadar yükseldi ve 2007 sonrası en zirve seviyeye yöneldi. Analistler, ons için “200 günlük ortalama” riskini yeniden öne sürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması, altın fiyatlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın dünkü işlemlerde %-1,84 değer kaybetti ve 4.482 dolardan günü tamamladı. Böylece ons, 27 Mart sonrasında ilk defa 4.500 doların altında bir kapanış gerçekleştirdi ve zayıf bir sinyal verdi.

ONS, 2 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Bugünkü ilk işlemlerde de en düşük 4.456 doları test eden ons, son iki ayın en düşük seviyelerini gördü. Ardından tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan ons fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 4.465 dolardan fiyatlandı. Analistler tarafından ons için en kritik destek olarak gösterilen 200 günlük ortalama seviye ise bugünkü fiyatlamalara göre 4.360 dolara yakın seviyelerde konumlandı.

GRAM ALTIN, MAYIS DİBİNDE

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da olumsuz yansıyor. Spot piyasada işlem gören 20 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.545 TL’den güne başlıyor. Gram altın, en düşük 6.533 TL’yi de test etti ve bu seviye mayıs ayının en dip noktasına işaret etti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.595 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.750 TL’den gerçekleşti.

YÜKSEK PETROL BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’nin İran yeni bir askeri operasyon hazırlığında olduğu ancak Körfez’deki müttefiklerinin araya girmesiyle bu planın ertelendiği yönündeki haberler, petrol fiyatlarını da 110 doların üzerinde tuttu. Yüksek petrol fiyatları enflasyonist baskılara sebep olurken, bir süredir yükseliş eğiliminde bulunan küresel tahvil faizlerini de yeni zirvelere taşıdı.

TAHVİL FAİZİ, 19 YIL SONRA…

Küresel piyasalarda dolar getirisi için önemli bir gösterge olan 30 yıllık ABD tahvil faizi %5,18’e yükseldi. Bu seviye Temmuz 2007’den bu yana en yüksek noktaya işaret etti. Geçen hafta yüksek gelen nisan ayı enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasından (FED) da faiz indirimi beklentilerinin bu yıl neredeyse ortadan kalkması ile, tahvil faizleri 19 yılın rekoruna yöneldi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Tahvil faizlerindeki yüksek seyrin dolar getirilerini artırdığını belirten analistler, “Altın, getirisi olmayan ve dolarla fiyatlanan bir varlık. Bu sebeple faizdeki yükselişten olumsuz etkileniyor. Orta Doğu’da bir anlaşma ve petrol fiyatlarında gerileme yaşanmaması halinde, 200 günlük ortalamanın bir defa daha test edilmesi gündem gelebilir” uyarısında bulunuyor.

