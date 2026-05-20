1997 yılında ürettiği efsanevi ‘1919’ modeliyle hafızalara kazınan ASELSAN, siber güvenlikli ve yerli çipli yeni akıllı telefonu için harekete geçti. ASELSAN ve Türk Telekom ortaklığıyla geliştirilecek yüzde 100 yerli akıllı telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

EKONOMİ SERVİSİ - ASELSAN tamamen yerli ve millî bir akıllı cep telefonu için düğmeye bastı. ASELSAN, 19 Mayıs’ta yaptığı duyuru ile 1997 yılında piyasaya sürdüğü ancak üretimini sonlandırmak zorunda kaldığı 1919 modeline atıfta bulunarak yerli ve millî akıllı telefon üretimini duyurdu. Telefon üretimi için ASELSAN ile Türk Telekom arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalanırken, Ankara Ticaret Odası ve Türk Dünyası İş Konseyi de destek verecek. Anlaşma kapsamında yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik ortak çalışma modeli oluşturulacak. Yerli akıllı telefonun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yerli telefon geliyor! ASELSAN ve Türk Telekom güçlerini birleştirdi

Ülkemizin savunma sanayisinde yakaladığı ileri teknoloji ivmesinin sivil alanlarda da kullanılmasının önemine dikkat çeken ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol “ASELSAN’ın ilk faaliyet alanı haberleşme. Kuruluş felsefemizde askerî haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var. Bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduk. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye’nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk. Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru değil, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millîleştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin de iş birliği hakkında “Dijital dönüşümde liderliği üstleniyor, yenilikçi yerli ve millî ürünler, projeler geliştirmeyi millî sorumluluk olarak ana odak noktamızda tutuyoruz. Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak yerli ve millî haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir. Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve millî cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türk Telekom olarak yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye’nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketiyiz. İştiraklerimiz Argela ve Netsia’nın ileri teknolojiler alanındaki 70’i aşkın uluslararası patenti, bu konudaki inovasyon gücümüzün en büyük ispatıdır. Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

Yerli telefon geliyor! ASELSAN ve Türk Telekom güçlerini birleştirdi

YERLİ ÇİP KULLANILACAK

Proje kapsamında:

● ASELSAN’ın kriptoloji ve siber güvenlik uzmanlığıyla, dinlemelere ve siber saldırılara karşı yüksek korumalı güvenli iletişim altyapısı sunulacak.

● Cihazda yerli üretim işlemci (çip) ve yüksek ömürlü yerli batarya teknolojileri kullanılacak.

● Geliştirme süreçlerinde Türk Telekom ve iştirakleri Argela ile Netsia’nın uluslararası patentleri de entegre edilecek.

İLK TİTREŞİMLİ MODEL: ASELSAN 1919

ASELSAN için telefon üretimi aslında yeni bir şey değil. Şirket daha 1997’de ASELSAN 1919 isimli bir telefon üretmişti. 1919 modeli zamanının en ileri modellerinden biriydi. İlk defa titreşim özelliğinin yer aldığı model, İngiltere’deki teknoloji fuarında birincilik ödülü kazanmıştı. Model ayrıca Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere 9 farklı ülkeye ihraç başarısı göstermişti. Ancak proje çeşitli sebeplerden dolayı devam ettirilmedi ve şirket pazardan çekilmek zorunda kaldı.

ASELSAN 1919

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç’un katılımlarıyla kamu ve özel sektörün güçlü temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, yerli ve millî haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı ve yol haritası belirlendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası