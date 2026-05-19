Fatih'te feci kaza! İETT otobüsüne çarpan skuter sürücüsü 10 metre sürüklendi!
Fatih Eminönü'nde seyir halindeki İETT otobüsünün arkasında ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşen skuter sürücüsü, otobüsle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından bilinci yarı kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
