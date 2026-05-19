İstanbul’da online oyun üzerinden tanıştığı kişilerle iletişim kuran 17 yaşındaki genç kız, yasa dışı veri sistemleriyle bilgilerine ulaşan şüphelilerin hedefi oldu. Şantaj ve tehdit zinciri aileye kadar uzanırken, soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da yaşanan olay, dijital platformlardaki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 17 yaşındaki genç kız, online oyun üzerinden tanıştığı kişiler tarafından kurulan şantaj ağının hedefi oldu.

Şüphelilerin, ele geçirdikleri kişisel veriler ve özel görüntüler üzerinden baskı kurarak genç kızı suç zincirine dahil etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre genç kız, oyun platformunda tanıştığı kişilerle daha sonra sosyal medya üzerinden iletişimini sürdürdü.

Oyun platformunda başlayan şantaj kabusu: 17 yaşındaki genci ağına düşürdüler

“PANEL SİSTEMİ” İLE TÜM BİLGİLERİNE ULAŞTILAR

Bir süre sonra şüpheliler, “panel sistemi” olarak bilinen yasa dışı veri erişim yöntemleriyle genç kızın kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası ve okul bilgilerine ulaştı. Elde edilen bilgiler üzerinden baskıyı artıran şüpheliler, tehdit ve manipülasyon yoluyla genç kızın müstehcen fotoğraflarını ele geçirdi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, genç kıza bu yöntemi “ek iş” olarak yaptıklarını anlattı.

AİLE BİREYLERİNE KADAR ULAŞTILAR

Özel görüntüler üzerinden başka kişilerden para toplamasını isteyen zanlıların, talepleri yerine getirilmezse görüntüleri ailesine ve sosyal medya hesaplarında yayacaklarını söyleyerek tehditte bulunduğu öğrenildi.

Genç kızın geri adım atmaması üzerine şüphelilerin aile bireylerine ulaştığı ve baskıyı sürdürdüğü belirtildi. Durumun aile tarafından fark edilmesi üzerine olay yargıya taşındı.

META YAZIŞMALARIYLA ŞÜPHELİLER BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun başlattığı soruşturmada, savcılık ile Meta arasında yürütülen yazışmalar sonucu şüphelilere ait IP ve konum bilgileri tespit edildi.

Adana’da yaşadığı belirlenen erkek şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı hakkında arama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında kullanılan internet hattının sahibi olan baba ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uzmanlar, özellikle oyun platformları ve sosyal medya üzerinden kurulan sahte duygusal yakınlıkların gençleri hedef alan organize yöntemlerden biri hâline geldiğine dikkat çekiyor.

UZMANLAR UYARIYOR

“Love bombing” olarak bilinen aşırı ilgi ve güven kazanma yönteminin ardından kişisel bilgilerin ele geçirildiğini belirten uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşan gençlerin korkup şantajcıların isteklerini yerine getirmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar ayrıca ailelere, çocukların dijital ortamda kimlerle iletişim kurduğunu yakından takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

