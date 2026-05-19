Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemenin hayata geçirileceğini açıkladı. Hazırlanacak yönetmelikle çocuklar için güvenli dijital alanların oluşturulması ve yaşa uygun olmayan içeriklere erişimin engellenmesi hedefleniyor. Düzenlemenin 6 ay içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Emrah Özcan / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubuyla 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarının belirlenerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini açıkladı. Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Göktaş, kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini, amaçlarının çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemek olduğunu belirtti.

Dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik. Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak" dedi.

BTK VE SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Kanunla sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklere esas olmak üzere yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.

