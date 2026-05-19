Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi) alımı sınav duyurusu paylaştı. Personel alımı başvuruları “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden alınacak. Peki, Diyanet Güvenlik Görevlisi, Aşçı ve Temizlik Görevlisi başvuru tarihleri ve şartlarının ayrıntıları...

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Dini Yüksek İhtisas, Dini İhtisas ve Eğitim Merkezi müdürlükleri ile Kur’an kursları, yurt ve pansiyonlarda istihdam edilmek üzere 4/B sözleşmeli destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak. İlan edilen boş pozisyon sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak, nihai başarı sıralaması ise Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 22.05.2026-05.06.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,



5. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,



