İran’da Tahran’daki Venek Meydanı’nda askeri kıyafetli kişiler, halka sokakta uygulamalı silah eğitimi vermeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu eğitimlerin, kentin diğer meydanlarına da yayılması bekleniyor. Devlet televizyonu da programlarıyla bu sürece ekranlardan destek veriyor.

Tahran’ın merkezindeki Venek Meydanı, İran yönetiminin sivil halkı "askerileştirme" politikasının son adresi oldu.

Askeri üniformalı görevliler eşliğinde sokağa inen sivillere uygulamalı silah ve nişan eğitimi veriliyor.

NİŞAN ALMANIN İNCELİKLERİ ÖĞRETİLİYOR Üç kişi, kurulan platformda eğitimleri gerçekleştiriyor.

Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

PRATİK DE YAPTIRILIYOR Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

DEVLET TELEVİZYONU DA DEVREDE Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası