Baykar–Fransız savunma şirketi Safran anlaşması Atina’yı gerdi. Yunan basını “Macron bize ihanet etti”, “Baykar Avrupa’ya yerleşiyor” değerlendirmesi yaptı.

Baykar ile Fransız savunma şirketi Safran arasında yapılan stratejik ortaklık, Yunanistan’da büyük tartışma doğurdu.

Atina merkezli medya kuruluşları, anlaşmayı “Fransa bize ihanet etti” gibi sert başlıklarla gündeme taşıyarak Fransa’nın bu adımının Yunan kamuoyunu “şoke” ettiğini vurguladı.

Türk-Fransız iş birliği Atina'yı şoke etti: İhanete uğradık

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi “Yunanistan’daki Fransız ihaneti” başlığıyla yayımladığı analizde, Baykar’ın Avrupa savunma sektöründeki konumunu giderek güçlendirdiği vurgulanırken, Safran ile kurulan ortaklığın özellikle Bayraktar TB2’nin ihracata yönelik modelleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Fransa gerektiğinde Yunanistan’ın yanında olacaktır” şeklindeki açıklamalarına atıf yapılarak, Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayisiyle iş birliği kurmasının Atina’da tutarsızlık olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de “Baykar bu anlaşma ile Avrupa kapılarını daha da açtı” dedi.

