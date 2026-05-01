Yunan basınında çıkan "Fransa Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın yanında" iddialarına cevap veren Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerinin herhangi bir ülkeyi hedef almadığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında Macron’un Yunanistan ziyareti sırasında sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız" ifadelerine açıklık getirdi.

Confavreux, söz konusu sözlerin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırı ihtimaline dair genel bir soru üzerine söylendiğini dile getirdi. Sözcü, bu yaklaşımın tüm müttefikler ve ortaklar için geçerli olduğunu, özellikle Türkiye’nin hedef alınmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE İLE DİYALOG MESAJI

Fransız sözcü, Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden diyaloğu desteklediklerini ifade etti. Fransa’nın Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurgu yapan Confavreux, nisan ayında iki ülke cumhurbaşkanları arasında yapılan telefon görüşmesinin ve şubat ayındaki diplomatik ziyaretlerin bu bağlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

Yunan medyasındaki "Türkiye’ye karşı ittifak" yorumları hakkında ise "Basın yorumcuları hakkında değerlendirme yapmak bizim görevimiz değil" cevabını verdi.

"MÜTTEFFİK ÜLKELERİN YANINDAYIZ"

Pascal Confavreux, ülkesinin savunma stratejisinin temelinde müttefiklik hukukunun yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın savunma politikası müttefiklik hukuku üzerine kuruludur. İran'dan fırlatılan füzelerin Türk hava sahasına yöneldiği dönemde de benzer bir tavır sergilemiştik. Fransa, saldırıya uğrayan herhangi bir NATO müttefikinin yanında duracaktır. Paris yönetimi olarak bölgedeki tüm tarafların uluslararası hukuka ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı duymasını bekliyoruz."

İSRAİL OPERASYONU: 15 FRANSIZ KAÇIRILDI

Toplantıda İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi de gündeme geldi. Müdahale sırasında yaklaşık 15 Fransız aktivistin İsrail makamlarınca kaçırıldığını doğrulayan Confavreux, önceliklerinin vatandaşlarının güvenliği olduğunu söyledi. Tel Aviv Konsolosluğu’nun gözaltındaki kişilerle iletişimde olduğunu belirten sözcü, Gazze’ye gitmenin tehlikeli olduğunu hatırlatarak vatandaşların hızlıca ülkelerine dönmesi için gerekli desteğin sağlandığını aktardı.

MADAGASKAR İLE İSTENMEYEN KİŞİ KRİZİ

Fransa ve Madagaskar arasında patlak veren diplomatik kriz de Paris’in gündemindeydi. Madagaskar’ın bir Fransız elçilik çalışanını "istikrarsızlaştırıcı eylemler" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan etmesini "temelsiz ve kabul edilemez" olarak niteleyen Confavreux, bu suçlamalar karşısında şaşkın olduklarını bildirdi. Misilleme olarak Madagaskar’ın Paris’teki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı açıklandı.

MACRON’A CEVABI BAKAN FİDAN VERMİŞTİ: KÜÇÜK ÜLKELERİ DİKKATE ALMIYORUZ

Türkiye'yi hedef gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aylar öncesinden uyarmıştı. Fidan, YPG'ye destek vereceklerini söyleyen Macron'a "ABD olmadan operasyon yapabiliyorsa yapsın görelim" demişti.

MSB NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

TÜRKİYE TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Savunma konusunda Avrupa’nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron’a “Yunanistan’ın egemenliğine Ege’de meydan okunması hâlinde” Fransa’nın ne yapacağı soruldu. Macron “Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs’ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa-Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, dostunun yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız” cevabını verdi.

