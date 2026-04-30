Güneşli ve sıcak hava İstanbul'u terk ediyor. Megakentte soğuk hava dalgası yeniden kendisini hissettirirken, gece yarısından itibaren 15 saat aralıksız yağmur yağması bekleniyor.

Bahar havası İstanbul'u terk ederek, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Hava durumunun bir anda yön değiştirdiği megakentte güneşin yerini yağmur bulutları alıyor.

Tahminlere göre İstanbul genelinde etkisini hissettirmeye başlayan serin hava dalgası, yerini uzun süreli ve kuvvetli yağışa bırakacak.

Aralıksız 15 saat yağacak! Şemsiyeleri hazırlayın, İstanbul'da yağmur kapıda

ARALIKSIZ 15 SAAT SÜRECEK

Hava Forum, yağışın yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız etkili olacağını ve ani sıcaklık düşüşleri yaşanacağını aktardı.

"GECE SAAT 03:00'DEN SONRA BEKLENİYOR"

Hava Forum paylaşımında, "Sevgili İstanbullular 18-24 arası öncü mini yağış kütlelerimiz bazı ilçelerde yağmur bırakabilir. Esas sağanak yağmur kütleleri ise gece 3'ten sonra megakente girecek" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın devamında ise, "Cuma sabah 7-10 arası şakır şakır hızlı yağacak. Cuma ikindiden itibaren yağış etkisini kaybetmeye başlar" açıklamasında bulundu.

