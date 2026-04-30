Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdiğini duyurdu.

Karadeniz’in kuzeyinden sokulmaya başlayan sistem, yarından itibaren sıcaklıkları yerle bir ederek kış değerlerine çekecek. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yağmurla karşılayacak olan Türkiye’de, asıl sürpriz önümüzdeki hafta başında İç Anadolu’da beklenen kar yağışı olacak.

Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında sert düşüşler yaşanacak. İstanbul’da 16-17 derecelerde seyreden sıcaklıklar, pazar ve pazartesi günleri 10 derecelere kadar gerileyecek.

Öztel'in konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle: ANKARA'YA MAYISTA KAR SÜRPRİZİ "Asıl pazar ve pazartesi İstanbul 17-16 derecelerden 10 derecelere düşüyor. Ankara'da ise bildiğimiz kar havası var. Bolu-Ankara arasından pazar akşamı geçecek bir araç karla karşılaşabilir. Bolu geçinde. Pazartesi sabah da Ankara'nın kendisinde kar yağma ihtimali var. Ancak hava sıcaklıkları 0 ila 0'ın altında 1 gibi değerlere düşüyor. Yani 0'ın altında 5, 0'ın altında 8 gibi daha derin bir soğuk beklemiyoruz açıkçası.

İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde biraz daha sert bir hava. Karadeniz'in iç kesimlerinde de 4-5-6 Mayıs boyunca yani 2 Mayıs'tan başlayıp 6 Mayıs'a kadar olan o 4 gün bildiğimiz kış havasıyla geçecek. Gümüşhane, Tokat, Bayburt, Çorum, Çankırı gibi kentlerde gündüz sıcaklıkları 3 derecelere, iki derecelere kadar düşüyor. Rüzgarla hissedilen sıcaklıklar düşüyor diyoruz"

TARIM ÜRETİCİSİNE ZİRAİ DON UYARISI Mevsim normallerinin dışındaki bu soğuma, özellikle tarımsal üretim için risk teşkil ediyor. Öztel'in açıklaması şöyle: "Geçtiğimiz yıl çok daha büyüğünü zirai don olayı yaşamıştık. Bu yıl da ürünlere bakacak olursak kayısı, erik, fındık, kiraz işte bunun gibi ürünlerde çeşitli tarlalarda rekolte kaybı yaşayabiliriz.

Geçtiğimiz yıl kadar büyük bir hasar almayı beklemesek bile sıfırın altında 1 derecelere düşen bir de sadece de sıcaklık değil rüzgar ve nem konusu da önemli. Tarlalardaki don olayının gerçekleşmesi için.

Bunları da hesaba katarak söylemek gerekirse Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da artık dağlık olmayan ovalık Erzincan mesela ovasında orta ve hafif kuvvette zirai don riskimiz var. Ama 1 Mayıs'ta değil, 4-5-6 Mayıs'ta tekrarlıyorum gelecek günlerde"

