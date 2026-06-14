Liverpool'un eski teknik adamı Jürgen Klopp, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan su molasının reklam amaçlı yapıldığını belirterek FIFA'ya tepki gösterdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası eleştirilerin gölgesinde devam ediyor.

Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp; FIFA'nın uyguladığı yeni kurallara yönelik sert eleştirilerini sürdürerek bu molaların, tanıtıldığı gibi oyuncuların çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine esas olarak reklam gösterimi için kullanıldığını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası

"SPONSORLAR İÇİN İNŞA EDİLMİŞ ALTIN BİR KAFES"

Alman ZDF kanalına konuşan Klopp, "Futbol, klimalı ofislerinde barınan yetkililerin elinde rehin" dedi ve ardından eleştirilerini doğrudan reklamlara yönelterek, "Bu, oyuncuları korumak için bir kalkan ve sponsorlar için inşa edilmiş altın bir kafes" diye ekledi.

Alman teknik direktör, "Dünya Kupası'na gerçekten kim hizmet ediyor? Taraftarlar mı? Oyuncular mı? Yoksa reklamcılar mı?" diyerek dünyanın en önemli turnuvasının sportif ve insani yönlerinin ticari çıkarların gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Reklam aralarının oyunun ritmini düşürdüğünü söyleyen Klopp, "Dünya Kupası maçı bir nehir gibi akmalı. Bunun yerine, ortasına reklamların geçmesi için barajlar inşa ediyoruz." diye konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası

"KUPA VASAT BAŞLADI"

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçını vasat bulduğunu söyleyen Alman hoca, iki takımın da iyi oynamadığını ve taktiksel olarak çok kötü bir performans sergilediklerini belirtmişti.

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